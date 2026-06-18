Estados Unidos confirma deportación de Beto Coral: revelan la razón por la que ICE lo arrestó tras una década en el país.

Mientras Bogotá habla de una posible persecución política, Washington sostiene que la medida responde exclusivamente a una infracción migratoria.

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La situación migratoria de Beto Coral dio un giro inesperado luego de que autoridades de Estados Unidos confirmaran que el activista colombiano enfrenta un proceso formal de deportación tras permanecer cerca de diez años en el país después del vencimiento de su visa.

La información fue divulgada luego de la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, ocurrida en Arizona. Según la versión entregada por organismos estadounidenses, el colombiano se encontraba en condición migratoria irregular al momento de su captura, por lo que permanecerá bajo custodia mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

El caso rápidamente escaló al ámbito político debido a las reacciones del presidente Gustavo Petro y de distintos sectores que han cuestionado las razones detrás de la actuación de las autoridades norteamericanas.

¿Por qué Estados Unidos decidió deportar a Beto Coral?

De acuerdo con la información divulgada por el periodista Luis Carlos Vélez tras una consulta realizada a autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos, Coral ingresó legalmente al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 destinada a turismo y negocios.

Ese permiso le permitía permanecer en territorio estadounidense durante un periodo limitado. Sin embargo, las autoridades sostienen que el colombiano continuó viviendo en el país durante aproximadamente una década después de que venciera la autorización migratoria.

Por esta razón, ICE inició un proceso que podría concluir con su deportación hacia Colombia.

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Las autoridades estadounidenses insisten en que la medida está relacionada con el incumplimiento de las normas migratorias vigentes y no con sus actividades políticas o posiciones públicas.

¿Qué dijo ICE sobre la situación migratoria de Beto Coral?

La versión oficial señala que Coral permanecerá bajo custodia mientras se define su situación jurídica ante las autoridades migratorias.

Además, el Gobierno estadounidense recordó que actualmente existen programas de salida voluntaria para extranjeros que permanecen en el país sin autorización legal.

Según la información divulgada, quienes acepten regresar voluntariamente podrían acceder a apoyo económico y facilidades de transporte, mientras que quienes enfrenten procesos de deportación podrían quedar sujetos a restricciones futuras para volver a ingresar a Estados Unidos.

¿Qué respondió Gustavo Petro tras la captura del activista?

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Coral y pidió explicaciones formales al Gobierno estadounidense.

A través de diferentes pronunciamientos, el mandatario aseguró que existen elementos que podrían sugerir una motivación política detrás del procedimiento migratorio.

Además, solicitó la intervención diplomática de Colombia y pidió que se respeten todas las garantías legales del activista durante el proceso.

Petro también hizo un llamado para que se preserve el debido proceso y se permita la asistencia consular permanente al ciudadano colombiano.

¿Qué gestión realizó Colombia ante las autoridades estadounidenses?

Tras conocerse la detención, la Embajada de Colombia en Washington y los consulados correspondientes activaron mecanismos de acompañamiento consular.

Las autoridades diplomáticas solicitaron información oficial sobre las razones de la captura y pidieron acceso al expediente migratorio para verificar las condiciones en las que se desarrolla el proceso.

El Gobierno colombiano también expresó su interés en garantizar que Coral pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa y a los recursos legales contemplados por la legislación estadounidense.

¿Quién es Beto Coral y por qué se convirtió en una figura política relevante?

Beto Coral es abogado, activista digital y creador de contenido. Durante los últimos años ganó notoriedad por sus publicaciones sobre la actualidad política colombiana y por sus fuertes críticas a dirigentes de distintos sectores.

También participó en procesos electorales como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción internacional de colombianos en el exterior.

Su presencia en redes sociales lo convirtió en una de las voces más visibles del sector progresista colombiano, especialmente entre comunidades de migrantes radicadas en Estados Unidos.