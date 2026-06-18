El Gobierno de Colombia exige a Elon Musk cambiar todo su negocio en el país o lo multará por millones de dólares.

La compañía deberá ajustar información clave sobre ventas, garantías y entregas de vehículos eléctricos.

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La llegada de Tesla al mercado colombiano quedó bajo la lupa de las autoridades. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a Tesla Motors Colombia S.A.S. realizar una serie de ajustes en su operación comercial en el país luego de identificar posibles inconsistencias en la información suministrada a los compradores de vehículos eléctricos a través de comercio electrónico.

La decisión se produjo tras una averiguación preliminar adelantada de oficio por la entidad, que examinó la actividad de la compañía desde su desembarco en Colombia en noviembre de 2025. Como resultado del análisis, la autoridad concluyó que existen aspectos que deben corregirse para proteger los derechos de los consumidores y garantizar que la información entregada durante el proceso de compra sea clara, verificable y acorde con la realidad.

Además, la SIC advirtió que el incumplimiento de las órdenes impartidas podría derivar en sanciones económicas contempladas en el Estatuto del Consumidor.

¿Por qué la SIC tomó medidas contra Tesla en Colombia?

La investigación de la autoridad se concentró en la comercialización de vehículos Tesla mediante su plataforma digital. Durante el proceso, la entidad revisó documentación, realizó verificaciones sobre el sitio web de la empresa y estudió información relacionada con aproximadamente 23.700 pedidos efectuados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

También fueron analizadas las peticiones, quejas y reclamos presentados por usuarios en Colombia durante ese periodo.

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Según la SIC, los hallazgos revelaron situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, especialmente en aspectos relacionados con los tiempos de entrega, las garantías de los vehículos y la información sobre servicios asociados a la marca.

¿Qué encontró la Superintendencia en la venta de vehículos Tesla?

Uno de los puntos que más preocupación generó fue el retraso en la entrega de automóviles.

De acuerdo con el análisis de la entidad, más de 1.800 vehículos que tenían fechas de entrega previstas entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes al cierre de abril. Para la autoridad, este escenario podría afectar las expectativas legítimas de los compradores que tomaron decisiones de compra basándose en la información publicada por la empresa.

La SIC también observó posibles inconsistencias en la información relacionada con las condiciones de garantía y en algunos mensajes asociados a la disponibilidad de infraestructura de carga para los vehículos eléctricos en territorio colombiano.

¿Qué cambios deberá hacer Tesla para seguir operando en Colombia?

La orden administrativa obliga a Tesla Colombia a implementar varias medidas correctivas orientadas a fortalecer la transparencia en sus procesos comerciales.

Entre las principales exigencias se encuentran:

Ajustar la información sobre los tiempos de entrega de los vehículos.

Evitar presentar fechas estimadas como si fueran definitivas.

Informar de manera clara las condiciones reales de las garantías.

Revisar cláusulas relacionadas con limitaciones a la garantía de ciertos componentes.

Garantizar transparencia en los procesos de reserva, pago y entrega.

Fortalecer la atención de peticiones, quejas y reclamos.

Cumplir con las obligaciones especiales aplicables al comercio electrónico en Colombia .

Ajustar la información relacionada con la seguridad vehicular exigida por la normativa nacional.

La autoridad también pidió que la compañía evite divulgar información que pueda generar confusión entre los consumidores respecto a la disponibilidad real de estaciones de carga tipo Supercharger en el país.

¿Tesla podría recibir multas millonarias en Colombia?

Sí. La Superintendencia fue enfática en señalar que las órdenes impartidas son de obligatorio cumplimiento.

Si la empresa incumple las medidas exigidas, la entidad podrá iniciar actuaciones sancionatorias y aplicar las multas previstas en la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor.