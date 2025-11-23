Estados Unidos le va a quitar el pasaporte a todos los colombianos que lleguen con esta versión del documento. (Imagen creada con Inteligencia Artificial)

El Gobierno de Estados Unidos cuenta con la potestad de quitar pasaportes a ciudadanos colombianos, y de todo el mundo, por usar una “versión” específica del documento: las autoridades migratorias pueden retener o rechazar pasaportes dañados o alterados porque dejan de ser válidos para viajar.

Con la llegada de la temporada alta de viajes, muchos colombianos buscan saber qué tipo de pasaporte puede traerles problemas al ingresar a EE.UU. y qué hacer si su documento presenta fallas visibles.

EEUU quita pasaportes a ciudadanos colombianos

Según las reglas del Departamento de Estado de EE.UU., un pasaporte se considera dañado y debe reemplazarse si tiene problemas que afectan su lectura o seguridad. Entre los daños más comunes están:

Daños por agua , manchas o moho. , manchas o moho.

Desgarros importantes en la libreta o la página de datos.

Marcas no oficiales sobre los datos personales.

Páginas de visa faltantes o arrancadas.

Perforaciones o agujeros hechos con perforadora.

Estos casos pueden generar que un oficial de migración no acepte el documento para entrar al país y pida tramitar uno nuevo antes de viajar.

Qué NO cuenta como daño (y no debería causarle problemas)

El mismo gobierno estadounidense aclara que el desgaste normal no obliga a cambiar el pasaporte. Por ejemplo:

Doblez leve por llevarlo en el bolsillo.

Páginas algo abiertas por uso frecuente.

Es decir, un pasaporte usado pero en buen estado, sin cortes ni alteraciones, sigue siendo válido.

Si su pasaporte está dañado, qué debe que hacer

La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. Si el pasaporte está dañado, hay que solicitar uno nuevo presentando:

El pasaporte deteriorado .

Una declaración firmada explicando el daño.

El formulario DS‑11 con foto, documentos de respaldo y pago de tarifas.

Para evitar contratiempos en el aeropuerto o en migración, lo más seguro es revisar el estado del pasaporte con anticipación y renovarlo si tiene daños visibles que puedan generar dudas sobre su validez.