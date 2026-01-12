En esta noticia Los cortes de luz que habrá este lunes 12 de enero

Este lunes, 12 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Barbosa

Los cortes de suministros se realizarán en Barrio Gaitán sectores de la calle 4 con carrera 8 durante las 08:00 - 16:00 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de las veredas La Esperanza El Duende y Mesitas de San Javier durante las 07:30 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este lunes en Colombia (foto: Pexels).

Piedecuesta

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Mesa de Jeridas durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Capilla Baja durante las 07:30 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrio San Martín sectores de las carreras 28,28A y 29 con calles 87 y 88 durante las 07:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Gil

Cortes en Algunos sectores de la vereda Campo Hermoso durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Barrio Galán Gómez sectores de las calles 59A y 60 con carreras 19,19A y 20 durante las 07:15 - 17:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.