El Gobierno Nacional confirmó nuevas inversiones para fortalecer el tren eléctrico en Colombia, una iniciativa clave dentro de la estrategia de reactivación del transporte férreo. Este corredor conecta importantes zonas del centro del país y combina el traslado de pasajeros con el movimiento de carga. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) lidera el proceso, que contempla recursos millonarios destinados a mejorar las condiciones de operación y ampliar el alcance del servicio. La apuesta busca dinamizar la economía regional y modernizar la logística. De acuerdo con la entidad, este sistema ferroviario representa una oportunidad para consolidar un modelo de transporte más eficiente y sostenible, al integrar movilidad de personas con actividades productivas en distintos municipios. El proyecto contempla una licitación cercana a los 288.000 millones de pesos, con el objetivo de garantizar la operación del corredor Bogotá-Belencito durante los próximos años. Este proceso permitirá mejorar la infraestructura existente y asegurar su continuidad. El presidente de la ANI señaló que “es la apuesta a la transformación logística del escenario económico, social y ambiental”, destacando que el desarrollo ferroviario busca fortalecer tanto el transporte de carga como el turismo. La empresa o consorcio que resulte seleccionado tendrá a su cargo intervenciones clave para optimizar el funcionamiento del corredor: El corredor Bogotá-Belencito atraviesa municipios de Cundinamarca y Boyacá, conectando zonas estratégicas para la economía nacional: Este sistema se posiciona como uno de los pocos trenes eléctricos del país con capacidad mixta, lo que lo convierte en un eje clave para la movilidad sostenible y el desarrollo económico en varias regiones.