El debate sobre el uso del celular en colegios vuelve al centro de la discusión educativa en Colombia. Tras años de controversia por su impacto en el comportamiento y el aprendizaje, el Ministerio de Educación reiteró cuál es la norma vigente y cómo deben aplicarla las instituciones. En 2024, la Unión de Colegios Internacionales (Uncoli), que reúne 27 planteles en Bogotá, decidió restringir los dispositivos móviles dentro de aulas. La medida respondió a preocupaciones sobre el efecto de las pantallas en la salud mental y el rendimiento académico. Según explicó la asociación en su momento, “las investigaciones disponibles son contundentes y muestran que la presencia de estos dispositivos durante la jornada escolar tiene efectos adversos sobre la salud mental, contribuye al desarrollo de comportamientos adictivos, se reduce la calidad de las interacciones sociales, disminuye el interés por la actividad física, se incrementa el bullying y cyberbullying, además de generar una disminución importante en el rendimiento académico”. La ley 2170 de 2021 establece que el Ministerio de Educación debe formular y evaluar lineamientos técnicos sobre el uso de herramientas TIC en preescolar, básica y media. Además, señala que cada colegio debe fijar reglas claras dentro de sus acuerdos de convivencia para garantizar que los dispositivos apoyen el aprendizaje y la protección de los estudiantes. La norma también contempla excepciones. Con aval del Comité Escolar de Convivencia y del Consejo Directivo, las instituciones pueden limitar el uso de celulares en horarios o espacios específicos cuando exista riesgo para los menores. El Ministerio respaldó la decisión adoptada por Uncoli al considerar que “el uso permanente de pantallas puede generar efectos negativos en el desarrollo psicosocial y en el aprendizaje de los estudiantes”, aunque aclaró que no impondrá una prohibición general sin un proceso previo de concertación. Los pasos a seguir establecidos son: Con este marco, la decisión final sobre el uso de celulares en clase dependerá de la autonomía de cada colegio, siempre bajo los lineamientos establecidos por la legislación vigente.