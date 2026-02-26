El Gobierno nacional confirmó el cierre total del Parque Nacional Natural Tayrona, suspendiendo el ingreso de visitantes nacionales y extranjeros en medio de tensiones por seguridad, gobernanza y control territorial. La decisión, formalizada mediante acto administrativo de Parques Nacionales Naturales, dejó el área protegida bajo custodia de la Fuerza Pública y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la administración del destino ecoturístico más importante del Caribe colombiano. El cierre se produce en plena temporada de alta demanda, con paquetes turísticos ya vendidos y reservas activas tanto en el mercado nacional como internacional. El impacto no solo es ambiental y político, sino también económico. El cierre del Tayrona responde a una combinación de factores: tensiones con comunidades indígenas, denuncias de cobros no autorizados a visitantes, riesgos de seguridad y advertencias institucionales sobre posibles alteraciones del orden público. Según informó Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Resolución 091, la medida busca proteger la integridad del ecosistema y garantizar condiciones de seguridad para funcionarios y turistas. De acuerdo con reportes de Blu Radio y Caracol Radio, en los días previos se registraron bloqueos en accesos como El Zaino, además de denuncias sobre presuntas presiones y amenazas contra personal del parque. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, citado por Caracol Radio, señaló que estructuras criminales estarían generando escenarios de intimidación en la zona, lo que obligó a adoptar una decisión preventiva mientras se restablece el control institucional. Una de las mayores preocupaciones está en las reservas ya pagadas. Agencias de viajes confirmaron que los casos están siendo tramitados bajo la figura de fuerza mayor, lo que permite reprogramaciones o devoluciones, dependiendo del operador. La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, advirtió que el Tayrona es uno de los parques naturales más comercializados dentro y fuera del país. Según declaraciones recogidas por medios nacionales, cientos de paquetes turísticos ya estaban vendidos para los próximos meses. Hoteles, operadores, guías y transportadores también reportan afectaciones inmediatas. En Santa Marta y sus alrededores, el parque representa uno de los principales motores económicos. El Tayrona es el parque natural con mayor número de visitantes en Colombia. En el último informe anual de Parques Nacionales, superó los 600 mil ingresos, concentrando casi la mitad de las visitas a áreas protegidas con vocación ecoturística abiertas al público. El gremio turístico advierte pérdidas millonarias diarias. Asocapitales solicitó la reapertura inmediata, señalando que la suspensión del ingreso afecta empleos directos e indirectos vinculados al turismo, restaurantes, transporte, comercio informal y hospedajes. Pequeños comerciantes en sectores como Bahía Concha y El Zaino aseguran que la medida los tomó por sorpresa. Muchos habían adquirido alimentos perecederos y mercancía para atender a los visitantes que finalmente no pudieron ingresar. Las comunidades kogui han insistido en su aspiración de participar en la coadministración del parque y en el reconocimiento de sus autoridades tradicionales dentro del territorio ancestral. En una primera mesa de diálogo participaron representantes indígenas, Parques Nacionales, el Ministerio del Interior, la Procuraduría y autoridades locales de Santa Marta. El acuerdo permitió el retiro de los indígenas del control directo del parque mientras avanza la negociación institucional. Las comunidades plantean un modelo de gestión que reconozca su cosmovisión y garantice participación en las decisiones sobre conservación, turismo y seguridad. El futuro inmediato del Tayrona se definirá en una nueva mesa de diálogo convocada por el Ministerio del Interior. Allí se discutirán propuestas estructuradas sobre administración, seguridad y participación comunitaria. Por ahora, no hay fecha oficial de reapertura. El parque permanece completamente cerrado, con presencia de Policía y Ejército en sus accesos.