El suroriente de Bogotá se prepara para una transformación histórica en su movilidad urbana con el nuevo Cable Aéreo de San Cristóbal. Este sistema de transporte por cable permitirá que miles de ciudadanos reduzcan de manera significativa los tiempos de desplazamiento, que hoy pueden superar los 40 minutos para llegar al Portal 20 de Julio. La obra, que avanza a paso firme, promete conectar la ladera con la troncal de TransMilenio en apenas 10 minutos, ofreciendo una alternativa más rápida y segura. Las autoridades locales destacan que el proyecto beneficiará a más de 400.000 personas, con capacidad para movilizar hasta 4000 pasajeros por hora por sentido. Las cabinas, que actualmente superan el 85 % de avance en su instalación, serán 148 en total, y están equipadas para garantizar comodidad y seguridad durante el recorrido. La inversión contempla, además, un componente ambiental que busca preservar y aumentar las áreas verdes en la zona. El alcalde Carlos Fernando Galán y el director del IDU, Orlando Molano, confirmaron que la obra se encuentra en su fase final de montaje, con la instalación completa del cableado y la construcción de las tres estaciones principales: Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio. La inauguración oficial está prevista para diciembre de 2026, luego de completar las pruebas técnicas y operativas con TransMilenio. El TransMiCable de San Cristóbal transformará la movilidad en barrios que históricamente han dependido del transporte terrestre lento y congestionado. Actualmente, los trayectos pueden tardar más de 40 minutos, pero con el cable aéreo se reducirán a aproximadamente 10 minutos, lo que representa un ahorro significativo de tiempo y una mejor conexión con el centro de la ciudad. Además de la rapidez, el cable ofrece mayor seguridad y regularidad, eliminando la dependencia de buses y motos en vías congestionadas. Su capacidad para movilizar hasta 32.000 personas al día garantiza que el transporte masivo llegue a las comunidades de manera constante, beneficiando especialmente a trabajadores, estudiantes y personas de la tercera edad. Hasta marzo de 2026, el proyecto alcanza 85 % de ejecución, con 130 cabinas instaladas y las restantes 18 pendientes de montaje. Las 21 torres de soporte se levantaron entre octubre y diciembre de 2025, y el cableado completo ya está colocado. Las tres estaciones, Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio, se encuentran en fase de terminación y serán energizadas para pruebas operativas entre agosto y noviembre de este año. El cable se divide en dos bucles principales, conectando directamente las zonas de alta pendiente con la troncal de TransMilenio. El diseño busca optimizar tiempos de operación, reducir congestión y aumentar la cobertura de transporte público, consolidando al sistema como uno de los más avanzados en movilidad urbana por cable de América Latina. El proyecto incorpora un plan ambiental integral que incluye la siembra de más de 100 árboles nuevos, la conservación de 14 existentes y la creación de 14.000 m² de áreas verdes, con jardines y espacios recreativos. Además, se instalaron Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para mejorar la gestión de aguas lluvias y evitar inundaciones en zonas bajas. Este componente ambiental asegura que la obra no solo mejore la movilidad urbana, sino que también genere beneficios sostenibles para la comunidad. La combinación de transporte rápido, seguro y respetuoso con el entorno convierte al TransMiCable de San Cristóbal en un modelo para futuros proyectos de movilidad en Bogotá y otras ciudades con topografía desafiante.