Tras ver revocada su inscripción a la consulta interpartidista de izquierda, Iván Cepeda anunció acciones penales contra dos de los funcionarios que participaron. El dirigente aseguró que acudirá a la justicia ordinaria tras considerar que el fallo vulneró garantías básicas del proceso electoral. La determinación fue adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que resolvió excluir al senador del mecanismo previsto para definir candidaturas presidenciales. La medida derivó, además, en el retiro formal del Pacto Histórico de la consulta programada para marzo, escenario que había sido planteado por Cepeda en caso de un fallo adverso. Cepeda confirmó que interpondrá una denuncia penal por prevaricato contra el magistrado Álvaro Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibáñez, quienes hicieron parte de la votación que derivó en la revocatoria de su inscripción. A su juicio, ambos funcionarios estaban impedidos para conocer el caso debido a presuntos conflictos de interés. En su pronunciamiento público, el candidato sostuvo que la participación de Prada y de Ibáñez habría desconocido las normas que rigen la actuación de los jueces electorales. Según explicó, en ambos casos existirían antecedentes que afectarían la imparcialidad exigida para intervenir en decisiones de esta naturaleza. Cepeda anunció que la acción judicial será presentada ante la Fiscalía General de la Nación, al considerar que la conducta encuadra en el delito de prevaricato por omisión, contemplado en el Código Penal colombiano. En ese contexto, insistió en que la decisión del CNE no solo impacta su aspiración política, sino que sienta un precedente sobre el respeto a las reglas democráticas. El senador detalló que, en el caso del magistrado Prada, la denuncia se fundamenta en la existencia de un proceso penal en curso en el que Cepeda figura como víctima, circunstancia que, según su interpretación, configuraría un impedimento legal. En cuanto al conjuez Ibáñez, señaló que habría emitido opiniones previas sobre el asunto antes de la decisión formal. Tras el fallo del CNE, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió una resolución mediante la cual oficializó la exclusión de Iván Cepeda de la consulta interpartidista. Con ello, quedó cerrado el camino para su participación en ese mecanismo y se activó el escenario de una eventual aspiración directa en la primera vuelta presidencial. El caso ahora se traslada al ámbito judicial, donde se evaluará la legalidad de la actuación de los funcionarios señalados. Mientras tanto, el panorama político de la izquierda entra en una fase de reacomodo, marcada por disputas jurídicas que podrían incidir en la configuración de las candidaturas rumbo a las elecciones presidenciales.