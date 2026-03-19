El contrato de arrendamiento en Colombia establece reglas claras entre propietarios e inquilinos, especialmente en lo relacionado con el uso del inmueble y el pago del canon. Sin embargo, al llegar a su fecha de finalización, se activa un punto clave que puede generar costos adicionales para quienes ocupan la vivienda. De acuerdo con la normativa vigente, el derecho del inquilino a permanecer en el inmueble termina de manera inmediata una vez vence el acuerdo. Esto implica que cualquier permanencia posterior puede traducirse en pagos extra que no siempre son contemplados por los arrendatarios. La Ley de Alquileres, (la Ley 820 de 2003) regula estas condiciones y deja claro que el uso de la vivienda está ligado al cumplimiento del plazo pactado. Por eso, el desconocimiento de estas reglas puede derivar en cobros adicionales al finalizar el contrato. Cuando finaliza el contrato, no existe un periodo automático que permita permanecer en la vivienda sin costo. Si el inquilino continúa ocupando el inmueble después de la fecha pactada, deberá pagar por esos días adicionales. Este cobro corresponde al uso efectivo del inmueble fuera del tiempo acordado. En otras palabras, el canon mensual no cubre jornadas posteriores al vencimiento, por lo que el propietario tiene derecho a exigir ese pago proporcional. Las responsabilidades del arrendatario no solo aplican mientras está vigente el acuerdo, sino también en el momento de su finalización. Estas incluyen: En situaciones donde el dueño del inmueble decide finalizar el contrato antes del plazo establecido, también existen reglas que protegen al inquilino: Estas disposiciones reflejan que tanto propietarios como inquilinos deben cumplir estrictamente los tiempos y condiciones pactadas para evitar cobros adicionales o sanciones.