El presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación inmediata de un Bloque de Búsqueda Anticorrupción que articulará a organismos de investigación, inteligencia y control para identificar redes de corrupción, rastrear recursos públicos y acelerar la judicialización de los responsables.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la creación inmediata del Bloque de Búsqueda Anticorrupción, una fuerza especializada que tendrá como objetivo identificar y desmantelar redes de corrupción infiltradas en las instituciones del Estado y avanzar en la recuperación de recursos públicos.

Según explicó el mandatario durante su alocución presidencial, la nueva estructura dependerá directamente del Despacho Presidencial y coordinará el trabajo de diferentes organismos de investigación, inteligencia y control. La estrategia también contempla cooperación internacional y apoyo de entidades como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

De La Espriella aseguró que la ofensiva no tendrá excepciones y que alcanzará a funcionarios, particulares o estructuras que estén involucradas en hechos de corrupción. “Perseguiré la corrupción venga de donde venga. Hay corruptos enquistados en el Estado y les vamos a caer. No tolero la corrupción”, afirmó el presidente.

¿Qué es el Bloque de Búsqueda Anticorrupción y cuál será su función?

El Bloque de Búsqueda Anticorrupción será un cuerpo especializado destinado a investigar de manera integral las estructuras de corrupción que operen dentro de las instituciones estatales. Entre sus principales objetivos estarán identificar a los responsables, establecer cómo funcionan las redes y rastrear los recursos públicos involucrados.

La estrategia también buscará reunir elementos probatorios para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales y acelerar los procesos contra los presuntos responsables. El Gobierno señaló además que realizará un seguimiento de los recursos comprometidos con el objetivo de avanzar en su recuperación.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación inmediata de un Bloque de Búsqueda Anticorrupción que articulará a organismos de investigación, inteligencia y control para identificar redes de corrupción, rastrear recursos públicos y acelerar la judicialización de los responsables. EFE/Ernesto Guzmán Jr

¿Qué entidades integrarán el nuevo Bloque Anticorrupción?

La estructura dependerá directamente del Despacho Presidencial y articulará el trabajo de la Policía Judicial, los organismos de inteligencia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

A su vez, contará con cooperación internacional y apoyo operativo de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría, cada una dentro de las competencias que establece la Constitución. De esta manera, el Gobierno pretende concentrar información de distintas instituciones para detectar las redes, seguir el movimiento del dinero y aportar pruebas a las investigaciones.

¿A quiénes investigará el Bloque de Búsqueda Anticorrupción?

De La Espriella aseguró que la nueva estrategia no estará limitada a sectores políticos o funcionarios de administraciones anteriores. El presidente sostuvo que las investigaciones alcanzarán a cualquier persona involucrada en hechos de corrupción, incluso si forma parte de su propio Gobierno.

“Contra la corrupción tampoco habrá contemplaciones. He ordenado crear un Bloque de Búsqueda Anticorrupción para identificar y perseguir las redes enquistadas en el Estado. Vamos a revisar, investigar y actuar, sin importar quién esté detrás”, afirmó durante su alocución.

El mandatario también prohibió que familiares, allegados o terceros intervengan ante dependencias del Gobierno para obtener favores o beneficios particulares. La administración se comprometió, además, a informar periódicamente sobre los avances de la estrategia y los resultados relacionados con la recuperación de recursos públicos.