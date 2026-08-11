El Caribe colombiano será la primera región priorizada dentro del plan anunciado por el presidente electo (Fuente: Secretaría del Bienestar).

El Gobierno confirmó la realización de un nuevo censo nacional de infraestructura educativa en Colombia que abarcará miles de municipios y tendrá como prioridad el norte del país .

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que el objetivo será localizar escuelas abandonadas, sedes cerradas y planteles con graves problemas de infraestructura para orientar su recuperación con apoyo de autoridades territoriales, comunidades y sector privado.

La iniciativa busca construir un diagnóstico actualizado del estado de la infraestructura escolar oficial, especialmente en zonas rurales y apartadas donde se concentran numerosos establecimientos educativos con deterioro estructural, falta de servicios básicos o largos periodos de inactividad.

De acuerdo con el anuncio, el censo se desarrollará en articulación con gobernaciones, alcaldías, juntas de acción comunal y empresas privadas interesadas en participar en proyectos de recuperación educativa.

¿Qué anunció el Gobierno sobre el nuevo censo nacional de infraestructura educativa?

El presidente electo confirmó que su administración impulsará un censo nacional de escuelas abandonadas y sedes educativas precarias en todo el territorio colombiano. La estrategia pretende identificar:

Instituciones educativas cerradas.

Planteles en estado de abandono.

Aulas deterioradas o inutilizadas.

Sedes sin acceso adecuado a agua, saneamiento o conectividad.

Infraestructura escolar con riesgo para estudiantes y docentes.

La información recopilada servirá para priorizar inversiones, definir planes de recuperación y focalizar recursos públicos y privados.

El Gobierno confirmó un nuevo censo nacional: abarcará miles de municipios y la prioridad será el norte del país.

¿Por qué el Caribe colombiano será la prioridad del censo nacional?

El anuncio establece que la primera atención se concentrará en el Caribe colombiano, región donde el Gobierno considera que existen importantes brechas históricas en infraestructura educativa.

Departamentos de la costa norte entrarían en la fase inicial del levantamiento, con el propósito de acelerar la identificación de escuelas rurales y urbanas que requieren intervención urgente. La meta, según lo expresado por De La Espriella, es reducir las diferencias entre las grandes ciudades y las regiones más rezagadas .

¿Cuántos municipios abarcará el censo nacional en Colombia?

Aunque el Gobierno aún no ha publicado una cifra definitiva, el operativo tendrá alcance nacional y cubrirá miles de municipios y sedes educativas oficiales. Colombia cuenta con más de mil municipios y una extensa red de establecimientos escolares distribuidos en zonas urbanas y rurales, por lo que el levantamiento se proyecta como uno de los más amplios en materia educativa.

La participación de las administraciones locales será clave para actualizar la información y facilitar el acceso a las sedes que llevan años fuera de funcionamiento.

¿Qué escuelas buscará identificar el Gobierno en el nuevo censo?

El censo se concentrará en establecimientos que presenten señales de abandono o deterioro severo, entre ellos:

Escuelas cerradas desde hace varios años.

Planteles con techos, aulas o baterías sanitarias en mal estado.

Sedes sin mantenimiento básico.

Instituciones afectadas por problemas estructurales.

Espacios educativos subutilizados que podrían volver a operar.

El diagnóstico permitirá determinar cuáles planteles pueden ser recuperados, cuáles requieren reconstrucción y cuáles necesitan una redefinición de su uso.

¿Cómo participará el sector privado en la recuperación de escuelas?

Uno de los puntos centrales del anuncio es la vinculación del sector privado. El Gobierno planteó la posibilidad de desarrollar esquemas de cooperación para financiar obras de mejoramiento, dotación y rehabilitación de infraestructura educativa.

La idea es complementar los recursos públicos con aportes empresariales y comunitarios, especialmente en municipios con mayores limitaciones presupuestales.

¿Qué impacto tendría el censo en las zonas rurales?

En áreas rurales, donde suelen existir escuelas dispersas y con baja inversión histórica, el levantamiento podría convertirse en una herramienta para:

Reactivar sedes educativas.

Ampliar cobertura escolar.

Mejorar condiciones de aprendizaje.

Recuperar espacios comunitarios.

Identificar necesidades de transporte, conectividad y servicios básicos.

El diagnóstico también ayudaría a planear futuras inversiones en educación rural y permanencia escolar.

¿Cuándo empezará el censo nacional de escuelas abandonadas?

Por ahora, el Gobierno no ha informado la fecha exacta de inicio, la entidad responsable del operativo ni el presupuesto estimado. Tampoco se han divulgado los criterios técnicos que definirán cuándo una escuela será clasificada como abandonada o prioritaria para intervención.

Se espera que en las próximas semanas se conozcan la metodología, el cronograma y el alcance definitivo del censo nacional de infraestructura educativa.

¿Qué busca el Gobierno con este censo nacional?

La administración entrante sostiene que el propósito es recuperar escuelas abandonadas, dignificar la infraestructura educativa y ampliar las oportunidades para niños y jóvenes. El nuevo censo nacional pretende convertirse en la base para una política de inversión focalizada que permita intervenir las sedes más deterioradas y reducir las brechas educativas entre regiones.