El gobierno nacional y las autoridades de tránsito avanzan en un endurecimiento de los controles vehiculares en las principales ciudades del país. En ese contexto, se confirmó que se intensificarán las verificaciones en vía para detectar a quienes incumplan una norma clave de movilidad urbana. La medida no es nueva, pero sí cobra mayor relevancia por el monto de la sanción y por el refuerzo en los operativos. Los conductores que no respeten el pico y placa en Bogotá se exponen a una multa que supera ampliamente el medio millón de pesos, además de otras consecuencias inmediatas. En la capital, el control se realiza de forma permanente y puede derivar en sanciones económicas y administrativas. Conocer cómo funciona la restricción y cuál es el valor del comparendo es fundamental para evitar gastos inesperados y problemas con la autoridad de tránsito. De acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, la multa por incumplir la medida de pico y placa en Bogotá asciende a $604.100. La infracción corresponde al código C14, que sanciona a quienes transitan por zonas u horarios restringidos por la autoridad competente. Además del comparendo económico, la norma establece la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por patios y grúa. Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar diariamente la restricción antes de salir a circular y consultar los canales oficiales. El pico y placa para vehículos particulares rige de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. En los días impares pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en los días pares lo hacen las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Quienes necesiten movilizarse sin restricción pueden acceder al Pico y Placa Solidario, un permiso voluntario que se adquiere de manera diaria, mensual o semestral. Esta alternativa permite circular legalmente durante los horarios restringidos y evita la imposición de la multa. La medida también contempla reglas específicas para vehículos de carga, taxis y transporte especial, con condiciones diferenciadas según el tipo de automotor.