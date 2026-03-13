El servicio militar en Colombia es una obligación legal que deben definir miles de jóvenes cada año. La normativa vigente establece que los ciudadanos deben aclarar su situación militar al cumplir los 18 años, un trámite que determina si deberán incorporarse a las Fuerzas Armadas, si quedan exentos o si deben cumplir otros requisitos establecidos por la ley. Este proceso es supervisado por instituciones como el Ejército Nacional de Colombia y otras entidades de seguridad del Estado, que organizan las convocatorias y verifican qué ciudadanos deben presentarse para resolver su situación militar. Quienes no realicen este trámite o no aclaren su condición pueden ser llamados a incorporarse cuando las autoridades lo determinen. Con el paso del tiempo, el sistema de reclutamiento fue actualizado para ordenar las convocatorias y definir con mayor claridad quiénes deben prestar servicio y bajo qué condiciones pueden quedar exceptuados. El servicio militar en Colombia está regulado actualmente por la Ley 1861 de 2017, una norma que modernizó el sistema de reclutamiento, estableció beneficios económicos para los soldados y definió nuevas reglas para las convocatorias. Según esta legislación, los hombres entre los 18 y 24 años deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar. En ese proceso se evalúa si el ciudadano debe incorporarse a las Fuerzas Armadas o si cumple con alguno de los criterios de exención establecidos por la ley. Las mujeres no están obligadas a realizar el servicio militar, aunque pueden hacerlo de manera voluntaria si desean ingresar a programas de formación o apoyo dentro de las instituciones militares. Las convocatorias se realizan de forma periódica y suelen estar dirigidas a jóvenes de determinadas cohortes de nacimiento que aún no hayan definido su situación militar ante las autoridades. En la mayoría de los casos, los jóvenes que terminaron el colegio prestan servicio durante 12 meses, mientras que quienes no cuentan con el título de bachiller pueden cumplir un periodo de hasta 18 meses. Durante ese tiempo, los soldados participan en tareas de apoyo a las Fuerzas Armadas, que pueden incluir labores de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en distintas regiones del país. Estas actividades forman parte de los programas institucionales que buscan fortalecer la presencia del Estado y apoyar las tareas de seguridad y defensa. En los últimos años el Estado colombiano incorporó nuevos beneficios económicos y sociales para los jóvenes que cumplen con esta obligación legal. Quienes realizan el servicio reciben una bonificación mensual cercana al valor de un salario mínimo, además de alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio. Al finalizar su tiempo en las Fuerzas Armadas, los soldados también reciben un pago adicional de licenciamiento y programas de apoyo para facilitar su regreso a la vida civil. Estas medidas buscan reconocer el tiempo de servicio y mejorar las condiciones de quienes se incorporan a las instituciones militares. La legislación colombiana contempla distintos casos en los que un ciudadano puede quedar exento de prestar servicio militar obligatorio. Entre ellos se encuentran las personas con discapacidades físicas o condiciones médicas que les impidan cumplir con las exigencias del servicio. También pueden quedar exentos los hombres casados o con hijos, quienes sostienen económicamente a sus padres o hermanos, los miembros de comunidades indígenas que viven en sus territorios y los religiosos que pertenecen a instituciones reconocidas. En algunos casos, la ley permite pagar una cuota de compensación militar para regularizar la situación sin necesidad de incorporarse a las Fuerzas Armadas.