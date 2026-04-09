Un descubrimiento reciente en el sudeste de Australia está generando gran repercusión en la paleontología, ya que aporta pruebas fósiles que obligan a replantear lo que se conocía sobre la presencia de grandes dinosaurios carnívoros en esa zona. Los restos pertenecen a un depredador de gran tamaño y constituyen la primera evidencia directa de este tipo en la región. El estudio de los fósiles permitió determinar que el ejemplar habitó la Tierra hace más de 100 millones de años, durante el Cretácico temprano. Según los especialistas, podría tratarse del registro más antiguo de un megaraptorido, lo que abre nuevas hipótesis sobre su evolución y distribución en el hemisferio sur. A partir de este conjunto de evidencias, los investigadores iniciaron una revisión profunda sobre la evolución de los grandes dinosaurios carnívoros que habitaron Gondwana, el antiguo supercontinente que unía territorios de la actual Australia, Sudamérica y la Antártida. El nuevo registro fósil sugiere que estos depredadores tuvieron una dispersión más amplia y temprana de lo que se creía, obligando a reconsiderar los modelos aceptados sobre su origen y desarrollo. La investigación se apoyó en el estudio detallado de cinco fósiles de terópodos hallados en el litoral del estado de Victoria, en el sur de Australia. Los restos fueron recuperados en dos unidades geológicas fundamentales, la Formación Strzelecki, ubicada en Bass Coast, y la Formación Eumeralla, en la zona de Otway Coast, ambas datadas en el Cretácico Temprano. Entre los resultados más relevantes del trabajo, los científicos identificaron: Esta estructura rompe con el patrón observado en otras regiones del mundo, donde los carcharodontosaurios solían ser los principales superdepredadores. En el caso australiano, la supremacía parece haber recaído en los megaraptoridos, lo que subraya la originalidad del ecosistema prehistórico local. Además, dos de los ejemplares analizados figuran entre los megaraptoridos más antiguos conocidos, un dato que obligó a los especialistas a replantear hipótesis sobre el origen y la dispersión temprana de este linaje dentro de la evolución de los grandes carnívoros. Más allá de su tamaño y antigüedad, el descubrimiento ofrece evidencias valiosas sobre la relación entre los continentes del hemisferio sur. Los datos apuntan a que, durante el Cretácico Temprano, Australia y Sudamérica habrían estado unidas de forma indirecta mediante la Antártida, lo que habría permitido el intercambio y la migración de especies. El registro fósil del Cretácico en Australia representa un desafío constante para los investigadores, ya que no replica los modelos evolutivos detectados en otros continentes. En este contexto singular, los megaraptoridos se consolidaron como los principales depredadores, mientras que otros grandes carnívoros ocuparon posiciones secundarias, reforzando la idea de un ecosistema único y difícil de comparar. Los especialistas coinciden en que este descubrimiento no cierra el debate, sino que amplía el campo de investigación y confirma que Australia aún guarda claves fundamentales en esta materia.