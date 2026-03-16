En el año 1922, la arqueología a nivel global experimentó un hallazgosin igual: el explorador británico Howard Carter accedió a la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, donde descubrió un tesoro que superaba todas las expectativas. Entre máscaras funerarias, joyas y amuletos, se contabilizaron más de 110 kilos de oro puro, una riqueza que asombró al mundo. Más de un siglo después, ese hallazgo continúa siendo uno de los más significativos en la historia. El conjunto de piezas, de valor económico y cultural incalculable, se encuentra bajo la protección del Estado egipcio, resguardado como patrimonio nacional y símbolo de la grandeza de la civilización faraónica. Si se evaluara en la actualidad el valor del oro encontrado en la tumba de Tutankamón, tomando como referencia el precio promedio de aproximadamente 2.300 dólarespor onza, la cifra superaría con facilidad los 90 millones de dólares. No obstante, su importancia no se limita únicamente a su valor monetario. La magnitud de este descubrimiento radica en su contribución al conocimiento histórico: debido a la calidad de las piezas y su excepcional estado de conservación, expertos de National Geographic lo consideran uno de los hitos más relevantes de la arqueología contemporánea. Desde 1922, las autoridades egipcias hicieron valer su derecho sobre el conjunto funerario, reforzado más tarde con leyes de protección del patrimonio que aún se aplican. Actualmente, la mayor parte del tesoro se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo, aunque algunas piezas han viajado temporalmente para exposiciones internacionales. Egipto, por su parte, ha rechazado de forma reiterada cualquier propuesta de compra, insistiendo en que su valor es cultural e irrenunciable. El Ministerio de Antigüedades considera este hallazgo un emblema de la nación. Para las autoridades, el legado de Tutankamón no solo es un conjunto de objetos de oro, sino un símbolo de la identidad y la herencia histórica del pueblo egipcio. Todos los objetos hallados en la tumba de Tutankamón pasaron a ser, desde el momento de su descubrimiento, propiedad del Estado egipcio. Aunque la excavación estuvo a cargo de un equipo británico, El Cairo nunca autorizó la salida legal de ninguna de las piezas. En aquel tiempo funcionaba el sistema de “partage”, que permitía repartir hallazgos entre la misión extranjera y el país anfitrión; sin embargo, dada la magnitud y el perfecto estado del tesoro, el gobierno decidió que nada podía abandonar Egipto. El sepulcro de Tutankamón fue descubierto en el Valle de los Reyes, en las proximidades de Luxor, Egipto. A diferencia de otras tumbas que han sido saqueadas a lo largo de la historia, esta permaneció prácticamente intacta desde el 1323 a. C., año en que falleció el joven faraón. En su interior se encontraron más de 5.000 piezas, que incluyen un sarcófago de oro macizo, una máscara funeraria de 11 kilos, así como tronos, ornamentos y carros de guerra, los cuales fueron enterrados con la intención de acompañarlo en el más allá. El hallazgo fue realizado por Howard Carter, un célebre arqueólogo británico que dedicó más de cinco años a la búsqueda de esta tumba, que se encontraba sepultada bajo escombros y sellada durante siglos. Con el financiamiento de Lord Carnarvon, Carter abrió la cámara en 1922 y quedó deslumbrado ante lo que describió como “cosas maravillosas”, mientras la linterna revelaba por primera vez el tesoro intacto del faraón. El conjunto funerario, con un peso total cercano a los 110 kilos de oro en amuletos, adornos y objetos rituales, representa una de las mayores colecciones reales conservadas. Según National Geographic, lo que más impresionó a los investigadores fue comprobar que, después de más de tres mil años, el oro mantenía intacto su brillo gracias al clima seco y protector del desierto egipcio. Aunque no existe una valoración oficial y definitiva del conjunto en términos económicos, diversos especialistas han estimado que solo el oro y las joyas podrían superar los 90 millones de dólares en el mercado actual. Sin embargo, estas estimaciones son aproximadas, ya que dependen de la cotización del metal y, sobre todo, del valor histórico y cultural que posee un hallazgo de tal magnitud.