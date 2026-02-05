La Bundesliga incluyó al colombiano Luis Díaz entre los seis candidatos al premio de mejor jugador del mes de enero de 2026. El extremo del Bayern Munich registró dos goles y tres asistencias durante el primer mes del año, lo que le valió el reconocimiento oficial del torneo alemán. Esta nominación llega apenas días después de que el guajiro recibiera el galardón al mejor gol del año 2025 en la misma competición. El rendimiento ofensivo de Díaz fue clave para que el Bayern mantuviera su liderato en la tabla durante un arranque de temporada menos dominante que en otros períodos. El colombiano destacó con un doblete y dos asistencias en la goleada 8-1 contra Wolfsburgo, además de otra asistencia en la victoria 3-1 ante Colonia. Su última anotación del mes llegó apenas 40 segundos después de ingresar como suplente en el empate 2-2 contra Hamburgo, lo que fue destacado por la organización del torneo alemán. La Bundesliga confirmó la lista completa de nominados al galardón mensual. Junto a Luis Díaz figura su compañero de equipo Michael Olise, lo que representa un reconocimiento doble para el Bayern Munich. Los otros cuatro candidatos son Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, Miro Muheim y Luka Vušković del Hamburgo, y Stefan Bell del Mainz 05. El proceso de selección combina dos elementos fundamentales. La primera fase incluye la votación del público a través de la plataforma oficial del torneo. La segunda integra los datos estadísticos de desempeño de cada aspirante durante el mes evaluado. La organización alemana justificó la nominación de Díaz citando su impacto inmediato: “El colombiano apenas necesitó 40 segundos tras entrar como suplente al descanso para marcar” en el partido contra Hamburgo. El atacante colombiano acumula 10 goles en la Bundesliga durante la campaña 2025-2026. Esta cifra lo posiciona como el segundo máximo artillero del equipo, solo por detrás de Harry Kane, quien lidera la tabla con 22 tantos. Además de sus anotaciones, Díaz ha aportado múltiples asistencias que lo consolidan como una pieza determinante en el esquema ofensivo del campeón alemán. Su desempeño general con el Bayern suma 22 partidos disputados desde su llegada a mediados de 2025, con un saldo de 14 goles y 7 asistencias en todas las competiciones. El colombiano fichó por el club bávaro procedente del Liverpool por un monto de 70 millones de euros, firmando un contrato hasta 2029. Su adaptación al fútbol alemán fue inmediata, ganándose la titularidad y formando un tridente ofensivo junto a Kane y Olise. Luis Díaz recibió a finales de enero el premio al mejor gol del año 2025 en la Bundesliga por su espectacular anotación ante Unión Berlín. El tanto, marcado en noviembre de 2025, se produjo desde un ángulo prácticamente imposible después de que el colombiano se deslizara para evitar que el balón saliera por la línea de fondo. Con un movimiento técnico, se deshizo del marcador y definió sin ángulo ante el portero Frederik Rönnow. Ese gol fue elegido por el programa deportivo Sportschau y representa el segundo año consecutivo en que un jugador del Bayern recibe esta distinción. Al recibir el reconocimiento, Díaz expresó: “Cuando veo el gol, casi no puedo creer que haya marcado”. El colombiano fichó por el gigante alemán tras expresar su deseo explícito de abandonar el Liverpool, donde conquistó cinco títulos incluyendo la Premier League 2024-25