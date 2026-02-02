La deuda por habitante se situó en $22,3 millones por colombiano a finales de 2025, según cálculos del consultor económico Isaac Niño.

El endeudamiento público colombiano marca cifras récord. Según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda pública alcanzó $1.192 billones al cierre de diciembre de 2025, lo que equivale al 64,7% del Producto Interno Bruto. Esta cifra representa el nivel más alto registrado en la historia del país.

La deuda por habitante se situó en $22,3 millones por colombiano a finales de 2025, según cálculos del consultor económico Isaac Niño. Esta cantidad significa que cada ciudadano asume una porción del compromiso del Estado sin haber firmado ningún contrato. La magnitud del problema se refleja en que la deuda creció casi $400 billones en los últimos tres años.

La deuda pública colombiana crece sin freno

El aumento del endeudamiento ha sido constante desde 2022. La deuda pasó de $804 billones en agosto de ese año a $1.192 billones en diciembre de 2025, un incremento del 48%. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el saldo aumentó $169 billones, el mayor salto anual desde que existen registros.

Del total reportado en 2025, alrededor de $838 billones corresponden a deuda interna. Las obligaciones externas superan los $354 billones. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió que el PIB creció cerca de $190 billones desde agosto de 2022, mientras que la deuda lo hizo al doble con cerca de $400 billones.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Colombia destinará aproximadamente $86 billones al pago de intereses de la deuda pública, cifra que representa el 4,7% del PIB.

¿Por qué se disparó el endeudamiento en Colombia?

La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión en las finanzas públicas. La deuda escaló hasta el 65% del PIB en 2020 por las ayudas y programas de apoyo económico. Aunque la ratio descendió ligeramente después, los niveles absolutos siguieron creciendo.

El déficit fiscal persistente explica el aumento reciente. El Gobierno proyecta un déficit del 7,1% del PIB para 2025, pero analistas como Camilo Pérez del Banco de Bogotá estiman que podría alcanzar el 7,8% o incluso el 8%. El desfase entre ingresos tributarios y gasto público genera un agujero fiscal que se cubre con más endeudamiento.

Colombia enfrenta el costo de financiamiento más alto en décadas

El costo del endeudamiento preocupa tanto como el monto. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Colombia destinará aproximadamente $86 billones al pago de intereses de la deuda pública, cifra que representa el 4,7% del PIB. La tasa de los bonos soberanos a 10 años aumentó de 10,3% en junio de 2024 a 12,7% en junio de 2025.

A nivel internacional, Colombia se posiciona como el sexto país con la deuda más costosa del mundo según la tasa de los bonos soberanos a 10 años. El Gobierno contrató préstamos recientes al 13% de interés a 14 años, mientras que países vecinos logran endeudarse al 8,3%. Esta diferencia encarece significativamente el servicio de la deuda y reduce el margen fiscal para inversión social.