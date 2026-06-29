EE.UU levantará una flamante base naval en un país latino y desembolsará más de 1000 millones de dólares (MontajeEC)

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Estados Unidos ha aprobado un proyecto ambicioso de infraestructura militar en América Latina, que implicará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares. Esta iniciativa, divulgada por CNN a partir de documentación oficial, forma parte de las estrategias de Washington para reforzar su presencia en la región.

Según la información divulgada, el proyecto se vincula a acuerdos de cooperación en materia de defensa y logística marítima, lo que tendrá un impacto significativo sobre la infraestructura portuaria actual. La base naval desempeñará un papel crucial en las operaciones relacionadas con el océano Pacífico, potenciando la capacidad operativa y de despliegue marítimo en un área de gran importancia estratégica.

Este acto consolidará el posicionamiento de Perú como un aliado principal dentro de la estrategia regional de Estados Unidos en el continente sudamericano. Este contexto integra la modernización de infraestructura portuaria, el incremento del comercio marítimo y una atención renovada hacia los corredores estratégicos del Pacífico.

Nueva base naval: dónde estará ubicada exactamente

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, el proyecto contempla un desembolso estimado en 1.500 millones de dólares, destinado a modernizar y ampliar la infraestructura naval con el fin de potenciar las capacidades operativas y logísticas del país.

La iniciativa recientemente autorizada prevé el desarrollo de una instalación naval en el puerto del Callao, considerado uno de los enclaves logísticos más importantes del país. La aprobación se concretó tras una notificación oficial del Departamento de Estado al Congreso estadounidense, en la que se subrayó la relevancia estratégica del acuerdo y su impacto en las capacidades operativas en la región.

La iniciativa también prevé la construcción de muelles especializados, una medida que permitiría reorganizar el uso del espacio portuario y liberar alrededor de 80 hectáreas para impulsar el crecimiento del puerto comercial del Callao, uno de los más estratégicos de la región.

EE.UU. aprobó una inversión de 1.500 millones de dólares para construir una base naval en un país latino (EFE) Fuente: EPA/POLITICO POOL Francis Chung / POOL

Impacto del proyecto en la economía regional

Desde Washington se ha especificado que la dotación de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el propósito primordial es potenciar las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Adicionalmente, el Gobierno estadounidense percibe esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a países socios con una localización estratégica en el Pacífico.

Uno de los aspectos destacados es que una parte del equipamiento estadounidense se encontrará situada a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra fundamental para el comercio regional que se encuentra en pleno avance.

Así se construirá la base naval: etapas y plazos

Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.

El proyecto será ejecutado mediante un acuerdo de gobierno a gobierno, un mecanismo que facilitaría la coordinación directa entre ambas administraciones.