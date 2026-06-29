Colombia compró un patrullero oceánico de última generación: qué tecnología incorpora y cuándo entrará en operaciones.

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Colombia ha llevado a cabo un progreso notable en el fortalecimiento de su capacidad marítima a través de la incorporación del patrullero oceánico ARC 24 de Julio, una embarcación de tecnología avanzada que simboliza un hito para la Armada y la industria naval del país .

Este buque, creado por el astillero estatal Cotecmar en Cartagena, fue oficialmente presentado en el presente año y tiene el propósito de ampliar el rango de las operaciones en los mares del Caribe y el Pacífico.

Cabe destacar que se trata del cuarto OPV de la institución, siendo este el primer diseño que ha sido diseñado y construido en Colombia, según indican fuentes especializadas.

Nuevo patrullero oceánico: características y tecnología clave

El ARC 24 de Julio se distingue por su notable capacidad de operar en diversas misiones, lo que lo convierte en una de las plataformas más avanzadas de la región. Entre sus características más relevantes se encuentran sistemas de navegación y vigilancia de largo alcance, así como sensores de última generación y equipos diseñados para funcionar durante extensos periodos sin necesidad de apoyo logístico.

La nave presenta una eslora de 93 metros, un desplazamiento aproximado de 2665 toneladas y una autonomía que le permite operar hasta 40 días continuos. Esto le otorga la capacidad de cubrir amplias áreas marítimas en misiones de patrullaje, control de tráfico, protección ambiental y lucha contra el crimen transnacional.

Además, está equipada para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate, evacuaciones y apoyo humanitario en situaciones de desastres naturales.

Colombia fortalece su capacidad marítima con el patrullero oceánico ARC 24 de Julio.

¿Cuándo entra en servicio el nuevo OPV colombiano?

Según la información oficial divulgada por fuentes militares y medios especializados, el ARC 24 de Julio inició operaciones en abril de 2026.

Con su incorporación, Colombia no solo suma una nueva embarcación moderna a su flota, sino que también refuerza su capacidad para fabricar buques de alta complejidad en el país. Este avance potencia la industria naval nacional y abre la posibilidad de nuevos desarrollos estratégicos.