La OMS advirtió que los daños en la infraestructura sanitaria y la falta de agua potable elevan el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas.

La crisis provocada por los dos terremotos que afectaron a Venezuela continúa agravándose. Mientras avanzan las tareas de rescate, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su preocupación por el riesgo de que aparezcan enfermedades infecciosas debido a la situación sanitaria que atraviesan las regiones afectadas.

La advertencia fue realizada durante una rueda de prensa en Ginebra, donde el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó que los hospitales funcionan al límite de su capacidad por la gran cantidad de personas heridas y por las afectaciones que sufrieron varios centros asistenciales.

La OMS advierte por posibles brotes de enfermedades en Venezuela

La organización señaló que la combinación de hospitales dañados, interrupciones en los servicios de agua potable y saneamiento, junto con el desplazamiento de miles de personas hacia refugios temporales, incrementa el riesgo de brotes epidemiológicos.

La OMS advirtió que los daños en la infraestructura sanitaria y la falta de agua potable elevan el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas. Fuente: EFE Boris Vergara

Entre las enfermedades que generan mayor preocupación figuran aquellas prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina. Asimismo, el organismo alertó sobre un posible aumento de enfermedades transmitidas por vectores o por el agua, entre ellas dengue, chikunguña, zika, malaria y fiebre amarilla.

Así se encuentra el sistema de salud tras los terremotos

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades venezolanas a la OMS y retomadas por Noticias RCN, 38 hospitales registraron afectaciones como consecuencia de los movimientos telúricos.

Hasta el sábado 27, el organismo internacional había recibido reportes de 21 centros de salud ubicados en Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. De ellos, tres permanecen en estado crítico, seis presentan daños estructurales y el resto continúa prestando atención médica, aunque con una fuerte sobrecarga de pacientes.

La OMS también advirtió que los servicios enfrentan dificultades por el aumento de intervenciones quirúrgicas, especialmente en traumatología y neurocirugía, además de problemas en las medidas de bioseguridad y una elevada presión sobre el personal sanitario.

A ello, se le suman “el colapso de los servicios forenses y de las morgues, así como la insuficiencia de los sistemas de registro de víctimas y de seguimiento de personas desaparecidas”, según enumeró Lindmeier.

El balance de víctimas sigue aumentando

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el balance oficial asciende a 1.719 personas fallecidas y 5.034 heridas.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas indicó que alrededor de 50.000 personas continúan desaparecidas, mientras siguen las labores de búsqueda en las zonas más afectadas.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en distintas zonas de Venezuela, donde miles de personas permanecen desaparecidas tras los sismos. Fuente: EFE Ronald Peña R

Por qué se produjo el doble terremoto

Especialistas consultados por distintos medios explican que el fenómeno respondió a una combinación poco frecuente de factores geológicos. En lugar de tratarse de un terremoto principal seguido de una réplica, los expertos sostienen que fueron dos eventos de magnitud similar ocurridos con pocos segundos de diferencia.

Los geólogos atribuyen el episodio a la interacción entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, cuya fricción mantiene activa una extensa red de fallas en el norte de Venezuela. Según los especialistas, el primer movimiento modificó las tensiones acumuladas en la zona y pudo activar una falla cercana, originando el segundo sismo.

Además, advirtieron que durante los próximos días o incluso meses podrían registrarse nuevas réplicas, lo que representa un riesgo adicional para las edificaciones ya debilitadas por los terremotos.