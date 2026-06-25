Colombia activó mecanismos de coordinación para apoyar a Venezuela tras los fuertes terremotos.

Colombia expresó su disposición para apoyar a Venezuela tras los fuertes terremotos registrados este miércoles 24 de junio por la tarde, una emergencia que deja hasta el momento al menos 188 personas fallecidas y 1520 heridas, según los balances más recientes divulgados por las autoridades venezolanas.

Luego de conocerse la magnitud de la tragedia, el Gobierno colombiano informó que comenzó a coordinar acciones institucionales para brindar asistencia al país vecino, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños en las zonas más afectadas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó la solidaridad de Colombia con las familias afectadas y señaló que las entidades del sector se encuentran preparadas para colaborar en las tareas que puedan ser requeridas durante la emergencia.

Colombia pone en marcha mecanismos de apoyo para Venezuela

Según informó el Ministerio de Defensa, las acciones de cooperación se desarrollan junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar la respuesta frente a este tipo de situaciones.

Colombia activó mecanismos de coordinación para apoyar a Venezuela tras los fuertes terremotos. Fuente: EFE Ronald Peña R.

En ese marco, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil iniciaron coordinaciones preliminares para disponer de personal, equipos y capacidades logísticas que puedan ser utilizadas si las autoridades venezolanas solicitan apoyo.

El Gobierno Nacional indicó que mantiene comunicación permanente con las entidades encargadas de la atención de la emergencia mientras se actualizan los reportes sobre daños y víctimas.

La UNGRD mantiene listos los equipos especializados

La UNGRD confirmó que activó los protocolos correspondientes y puso en alistamiento a los equipos de búsqueda y rescate del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

La entidad explicó que cualquier eventual desplazamiento de personal o recursos hacia Venezuela será coordinado con la Cancillería colombiana y los canales diplomáticos establecidos entre ambos países.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la evolución de la situación para determinar las necesidades que puedan surgir en las zonas afectadas.

Bogotá ofrece colaboración ante la emergencia

La respuesta institucional también incluyó a la Alcaldía de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán informó que instruyó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) para establecer contacto con la UNGRD y coordinar posibles acciones de apoyo.

El mandatario señaló que la ciudad está dispuesta a colaborar con los mecanismos de asistencia que se definan para atender a la población afectada por los terremotos.

Por su parte, el Idiger indicó que mantiene comunicación con las entidades competentes para evaluar las necesidades que puedan surgir como consecuencia de la emergencia.

Colombia activó mecanismos de coordinación para apoyar a Venezuela tras los fuertes terremotos. EFE/ Ronald Peña R

Aumentan las víctimas mientras continúan las tareas de rescate

Las autoridades venezolanas informaron que la cifra de víctimas mortales ascendió a 188 personas, mientras que los heridos ya suman 1.520. Los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros de edificios y estructuras afectadas en distintas regiones del país.

Uno de los daños más graves reportados ocurrió en el sector de Altamira, en Caracas, donde un edificio de 22 plantas colapsó por completo tras los movimientos sísmicos.

Además, persisten interrogantes sobre el número real de desaparecidos. Mientras el Gobierno venezolano reporta 157 casos, registros ciudadanos elevan esa cifra a más de 35.000 personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado.

Los terremotos generaron decenas de réplicas y movilizaron ayuda internacional

Los dos principales sismos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y fueron seguidos por unas 30 réplicas, lo que ha dificultado las labores de búsqueda y aumentado la preocupación de la población en las zonas afectadas.

En medio de la emergencia, Estados Unidos anunció el envío de equipos de rescate y asistencia humanitaria para apoyar las operaciones sobre el terreno.

Por otra parte, la líder opositora María Corina Machado hizo un llamado a la unidad y la fortaleza frente a la tragedia, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó la asignación de 200 millones de dólares para apoyar la respuesta ante el desastre y las tareas de recuperación.