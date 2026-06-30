Revisión Técnica Mecánica: no será necesario que los conductores hagan la Verificación si cuentan con alguno de estos autos o motos

Al momento de un fallecimiento, se presenta no solo un impacto emocional significativo en familiares y amigos, sino que además se deben llevar a cabo diversos procedimientos legales relacionados con los bienes dejados. Tales procedimientos incluyen la gestión del certificado de defunción, la planificación del funeral y la apertura del proceso sucesorio para la distribución del patrimonio.

En Colombia, la herencia se encuentra regulada por el Código Civil colombiano, el cual define el orden sucesoral y establece las normativas para la distribución de los bienes, derechos y obligaciones del difunto entre sus herederos.

No obstante, en numerosas ocasiones surgen disputas cuando uno de los herederos elige residir en la vivienda heredada mientras que los otros no la ocupan. Esta situación provoca dudas comunes sobre los derechos de cada heredero y las alternativas legales disponibles.

Herencias en Colombia: así se reparten según el Código Civil

La herencia puede clasificarse como universal, cuando se heredan la totalidad de los bienes y obligaciones del difunto, o singular, cuando se transmiten determinados bienes. En ambos escenarios, cada heredero adquiere derechos sobre los activos que pertenecen al patrimonio.

La legislación colombiana establece que los bienes de una persona fallecida deben ser distribuidos entre sus herederos conforme al orden sucesoral. De acuerdo con el artículo 1045 del Código Civil colombiano, los descendientes más cercanos, como hijos o nietos, gozan de prioridad y recibirán partes iguales de la herencia.

Si no hay acuerdo, los herederos pueden perder su vivienda: será rematada. Imagen creada con ChatGPT

Qué pasa si un heredero vive solo en la casa heredada

Los especialistas en derecho civil indican que, en situaciones donde un único heredero decide residir en un inmueble que forma parte de la herencia, podría tener la obligación de compensar monetariamente a los otros herederos. Esto se fundamenta en el hecho de que el bien es de propiedad compartida entre todos los copropietarios.

Uno de los conflictos más frecuentes surge cuando una propiedad hereditaria es ocupada exclusivamente por uno de los herederos. A pesar de que todos los herederos tienen derechos sobre el inmueble, la ocupación exclusiva por parte de un individuo puede dar lugar a disputas y malentendidos entre los demás beneficiarios.

Desalojo: qué derechos tienen los herederos en conflictos por una propiedad

Además, la ley establece que todos los herederos poseen el derecho de decidir acerca del destino del inmueble. Esto implica la posibilidad de venderlo, arrendarlo o alcanzar un acuerdo para su uso, siempre que haya concordancia entre las partes interesadas.

Los herederos que no habitan en la vivienda tienen la facultad de solicitar el pago de una compensación equivalente al uso de su parte del bien inmueble. En la práctica, esto generalmente se traduce en el pago de una suma comparable a un arriendo proporcional a la participación de cada parte en la propiedad.

Herencia: qué hacer si los herederos no se ponen de acuerdo por la casa

Cuando no hay consenso entre los herederos, el Código Civil colombiano faculta el uso de mecanismos legales para la resolución del conflicto. Uno de estos métodos consiste en solicitar la intervención de un juez para llevar a cabo la división de la propiedad o, en su defecto, la venta del inmueble, distribuyendo así el dinero resultante.

El artículo 2334 establece que cualquier copropietario tiene la capacidad de solicitar la división de un bien común. En los casos en que la propiedad no pueda ser dividida físicamente, como suele suceder con una vivienda, el juez está autorizado para ordenar su venta mediante un remate judicial, posibilitando así la distribución del valor entre los herederos.