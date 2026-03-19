Las condiciones para obtener la visa a Estados Unidos se han vuelto más estrictas tras cambios recientes en la política migratoria. El endurecimiento de las medidas impacta tanto a quienes buscan viajes turísticos como a quienes viajan por negocios. Desde inicios de 2025, el gobierno estadounidense reforzó controles y aumentó los requisitos en los consulados, elevando también los costos del trámite. En Colombia, el proceso ya supera los 400 dólares, lo que representa un gasto significativo para los solicitantes. Ahora, el Departamento de Estado anunció una medida adicional que afecta directamente a ciudadanos de varios países: el cobro de una fianza obligatoria para poder acceder a ciertos tipos de visa. La nueva disposición establece que ciudadanos de 50 países específicos deberán consignar una suma de dinero antes de recibir su visa de turismo o negocios. Este pago funciona como garantía para asegurar el cumplimiento de las condiciones migratorias. Según la autoridad, “exigirá una fianza de 15.000 dólares a los beneficiarios de visados procedentes de 12 países más”, lo que equivale a cerca de 60 millones de pesos colombianos. Este requisito se suma al costo habitual del trámite. La medida hace parte de una ampliación del programa que busca reducir la permanencia irregular en territorio estadounidense. Los países en la lista son: El gobierno estadounidense argumenta que esta decisión responde a razones económicas y de control migratorio más estricto: De acuerdo con el Departamento de Estado, “el programa ampliado de fianzas para visados ahorra a los contribuyentes estadounidenses cientos de millones de dólares cada año”, al evitar gastos asociados a procesos de expulsión que pueden superar los 18.000 dólares por persona.