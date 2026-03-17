El Gobierno colombiano avanza en la transformación de una de sus aeropuertos estratégicos con el objetivo de fortalecer la infraestructura aeroportuaria en Colombia y atraer inversión extranjera. El aeropuerto Santiago Vila, ubicado en Flandes (Tolima), se perfila como una pieza clave en el desarrollo logístico del país. Este aeródromo ha ganado notoriedad por operar el trayecto aéreo más corto del país, conectando Bogotá con la región del Tolima en apenas minutos. Ahora, su crecimiento lo posiciona como un punto de interés para capital internacional, especialmente en medio de un plan de expansión a largo plazo. La posibilidad de inversión por parte de empresas extranjeras, incluida una firma China, ha puesto en el centro del debate el futuro del aeropuerto Santiago Vila y su potencial para competir con otras terminales de gran capacidad en Colombia. El proyecto ha despertado el interés de inversionistas de distintos países que ven en esta terminal una oportunidad para fortalecer la conectividad aérea del centro del país. Entre ellos, compañías de China, España y Estados Unidos han manifestado su disposición a participar en su expansión. De hecho, la empresa china AVIC International Holding Corporation expresó formalmente su intención de vincularse al proceso de modernización. Según explicó Martha Peña, asesora de inversión regional, “inversionistas de orden nacional e internacional como China, España y Estados Unidos se comprometen a hacer realidad ese gran proyecto para Tolima y para Colombia”. En paralelo al interés internacional, el Gobierno ejecutó mejoras recientes que fortalecen la capacidad operativa del aeropuerto: Estas intervenciones permitieron ampliar la capacidad de operación, pasando de aeronaves pequeñas a aviones con mayor número de pasajeros. Las autoridades definieron una hoja de ruta de largo plazo para consolidar el crecimiento de la terminal aérea: Desde la Aeronáutica Civil destacaron que “esta decisión marca un hito en la infraestructura del departamento, proyectando la terminal aérea como un motor de competitividad y desarrollo para el centro del país”, lo que refuerza el papel del proyecto en la economía regional.