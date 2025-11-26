Un hombre de 57 años se disfrazaba de su madre muerta para continuar cobrando la pensión: fue atrapado por las autoridades cuando intentó renovar su documento.

El hallazgo en Borgo Virgilio, un municipio cercano a Mantua, en el norte de Italia, sorprendió a las autoridades y residentes. Un hombre de 57 años habría suplantado a su madre fallecida para seguir cobrando su pensión, manteniendo el cuerpo dentro de la casa durante años.

El caso salió a la luz durante una visita rutinaria al registro civil. Una empleada notó que la apariencia de la persona que intentaba renovar un documento, sin actualizarse desde hace una década, no coincidía con la fotografía original. Esa primera sospecha activó una revisión más detallada.

Irregularidades en la renovación del documento destapan el caso

La investigación empezó por un detalle mínimo: la fotografía del documento no coincidía con la persona que lo presentaba. Aunque el hombre estaba maquillado y vestido como su madre, identificada por una declaración de renta como Graziella Dall’Oglio, el personal del registro advirtió las inconsistencias y alertó a sus superiores.

Un hombre de 57 años se disfrazaba de su madre muerta para continuar cobrando la pensión: fue atrapado por las autoridades cuando intentó renovar su documento. Redes sociales

“Tras llegar al registro civil, donde también estaba presente un agente, le dijimos que para completar el proceso de identificación debía acudir a la comisaría local, al otro lado de la calle. Allí, durante el interrogatorio, admitió ser el hijo”, declaró Francesco Aporti, alcalde de Borgo Virgilio, a Corriere della Sera.

Autoridades encuentran el cadáver en la vivienda del sospechoso

Tras la citación, la policía se trasladó a la vivienda para verificar la situación. En una de las habitaciones hallaron el cuerpo de la mujer, que habría sido conservado mediante técnicas que el hijo aplicó usando conocimientos adquiridos en su formación como enfermero.

Según la prensa italiana, el cadáver permaneció oculto alrededor de tres años. Aunque la autopsia aún está pendiente, los primeros indicios apuntan a una muerte por causas naturales que nunca fue reportada a las autoridades.

Investigación apunta a fraude de pensión por más de 50 mil euros

El hombre, desempleado pero formado en enfermería, habría mantenido la identidad de su madre para seguir cobrando la pensión anual, que alcanzaba los 53 mil euros. Suplantaba a la mujer en trámites y renovaciones para evitar que el beneficio fuera suspendido.

Un hombre de 57 años se disfrazaba de su madre muerta para continuar cobrando la pensión: fue atrapado por las autoridades cuando intentó renovar su documento. (Imagen: Archivo).

Los restos fueron trasladados al Hospital Carlo Poma de Mantua, donde se realizará la autopsia. Esta prueba será clave para definir la línea de tiempo, confirmar la causa de muerte y establecer si hubo intervenciones adicionales tras el fallecimiento.