Existe un método sencillo para recuperar sus pequeños orificios sin tener que cambiar el recipiente (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

La sal es uno de esos productos que prácticamente nunca falta en la cocina, pero hay una situación bastante común que puede resultar incómoda: intentar usar el salero y descubrir que los granos no salen por los pequeños agujeros de la tapa. Esto suele ocurrir cuando la humedad provoca que la sal se compacte y termine obstruyendo las perforaciones.

Antes de botar la sal o reemplazar el salero, existe un truco casero que permite liberar los agujeros y volver a utilizar el recipiente con normalidad . La clave está en retirar la humedad acumulada y deshacer los pequeños depósitos de sal que quedan atrapados en la tapa.

¿Cómo destapar los agujeros del salero cuando la sal se humedece?

Una de las formas más prácticas de solucionar el problema consiste en retirar la tapa del salero y revisar cada uno de sus orificios. Si hay restos de sal endurecida, puede utilizar un objeto delgado y limpio, como un palillo de madera, para desprenderlos con cuidado.

El procedimiento debe hacerse sin ejercer demasiada fuerza para evitar deformar o romper la tapa. Una vez liberadas las perforaciones, conviene eliminar los restos que hayan quedado alrededor de los agujeros antes de volver a colocarla.

Si la humedad es la causa del problema, también es importante secar completamente el recipiente antes de volver a llenarlo.

No todos lo saben: el truco para destapar los agujeros del salero cuando se humedece y deja de funcionar. Gemini.

¿Por qué se tapa el salero y la sal deja de salir?

La principal razón es la humedad. La sal es higroscópica, lo que significa que puede atraer agua del ambiente. Cuando esto ocurre, los cristales comienzan a pegarse entre sí y pueden formar pequeños grumos.

Esos grumos quedan atrapados en los orificios de la tapa y dificultan que la sal salga al momento de condimentar los alimentos. Por eso, en ambientes húmedos el problema puede aparecer con mayor frecuencia.

También puede ocurrir cuando se utiliza el salero cerca del vapor de una olla, una sartén o una preparación caliente. En esos casos, la humedad puede ingresar al recipiente y terminar afectando la sal .

¿Cuál es el truco casero para evitar que la sal se humedezca?

Además de destapar los agujeros, hay una medida sencilla que puede ayudar a mantener la sal más suelta: colocar unos pocos granos de arroz seco dentro del salero.

El arroz puede ayudar a absorber parte de la humedad presente en el recipiente y reducir la formación de grumos. No se necesita una gran cantidad; basta con unos cuantos granos, siempre procurando que no interfieran con los orificios de salida.

Otra recomendación es mantener el salero cerrado cuando no se está utilizando y ubicarlo lejos de fuentes directas de vapor.

¿Cómo evitar que el salero vuelva a taparse?

Para reducir la posibilidad de que los agujeros vuelvan a bloquearse, hay varias medidas sencillas que se pueden incorporar a la rutina de la cocina: