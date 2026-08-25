El nuevo presidente de Colombia asumirá el cargo para el período 2026-2030.

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La emergencia por los incendios forestales en Tolima continúa este martes 25 de agosto. El último reporte da cuenta de 10 focos activos distribuidos en seis municipios, mientras bomberos, organismos de socorro y miembros de la Fuerza Pública mantienen las tareas para contener las llamas.

En medio del operativo, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que existen indicios de que algunos incendios habrían sido iniciados de manera deliberada. Ante esta situación, ordenó reforzar la seguridad en las zonas afectadas y avanzar con las investigaciones para determinar quiénes están detrás de los hechos.

La crisis mantiene movilizados a 205 bomberos, además de voluntarios, integrantes del Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial, la Aerocivil y otros organismos de respuesta. Hasta el último balance difundido por las autoridades departamentales, no se registraron víctimas fatales.

Incendios en Tolima: cuáles son los seis municipios afectados

La situación más compleja se registra en Coello, donde permanecen tres incendios activos en los sectores de Potrerillo y Chaguala. En este último se reportan afectaciones tanto dentro como fuera del área inicialmente informada.

A su vez, Venadillo y Guamo tienen dos focos activos cada uno. El balance se completa con un incendio en el cerro Las Mercedes, en Suárez, otro en la vereda Paraguay, en San Luis, y uno en la vereda Maracaibo, en Armero Guayabal.

Las autoridades departamentales mantienen el seguimiento de la emergencia y reforzaron las tareas de respuesta con participación de organismos locales y nacionales.

De La Espriella afirmó que algunos incendios fueron provocados

En paralelo al combate contra las llamas, el Gobierno puso el foco sobre el posible origen intencional de algunos incendios.

De La Espriella afirmó que existen “ indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente ” y aseguró haber ordenado una respuesta contundente del Estado.

Según explicó el mandatario, los reportes recibidos incluyen indicios técnicos compatibles con el posible uso de acelerantes, además de denuncias de autoridades locales sobre hombres que se movilizarían en motocicletas e iniciarían focos intencionalmente en Suárez, Coello y San Luis. El Presidente aclaró que estos hechos deberán ser investigados y judicializados.

Los organismos de socorro trabajan para controlar los incendios forestales que afectan diferentes municipios del Tolima. Redes sociales

El Gobierno también analiza si podría existir alguna relación entre la generación deliberada de focos, la distracción de las autoridades y eventuales acciones criminales contra la seguridad y la infraestructura.

Refuerzan la Fuerza Pública en las zonas afectadas

Frente a estos reportes, De La Espriella ordenó aumentar la presencia de la Fuerza Pública en San Luis, Coello y Suárez. La instrucción contempla proteger a las comunidades y a los equipos que combaten las llamas, impedir interferencias en los operativos e identificar a los posibles responsables de iniciar los incendios.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también advirtió que las autoridades actuarán contra quienes provoquen nuevos focos, intenten sabotear las operaciones o generen zozobra durante la emergencia.

Matiz remarcó que el departamento necesita desplegar toda la capacidad disponible para controlar la situación y destacó la participación de bomberos, voluntarios y diferentes organismos estatales.

Colombia pidió ayuda internacional para combatir los incendios

La magnitud de la emergencia llevó al Gobierno a buscar asistencia fuera del país. De La Espriella informó que instruyó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, para solicitar apoyo inmediato a Chile y Estados Unidos.

La decisión apunta a aprovechar la experiencia y las capacidades especializadas de ambos países frente a incendios forestales de gran escala, mientras continúan las operaciones nacionales.

Por el momento, la prioridad permanece concentrada en controlar los 10 incendios activos en Tolima, proteger a las poblaciones amenazadas y evitar nuevos focos, mientras avanzan las investigaciones sobre el posible origen intencional de parte de la emergencia