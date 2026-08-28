El festivo será nacional y permitirá disfrutar de un fin de semana de tres días.

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El lunes 12 de octubre de 2026 será festivo en toda Colombia, por lo que trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al descanso remunerado establecido por la legislación nacional. La fecha corresponde al Día de la Diversidad Étnica y Cultural , anteriormente conocido como Día de la Raza, y está incluida en el calendario oficial de festivos del país.

Si bien el próximo festivo de octubre abarcará a Bogotá, Cartagena y Barranquilla, la jornada de descanso tendrá alcance nacional. Además, al caer lunes, permitirá conformar un nuevo puente festivo desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre .

¿Por qué el lunes 12 de octubre es festivo?

El 12 de octubre es un día de fiesta nacional en Colombia. La Ley 2347 de 2024 estableció oficialmente esta fecha como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la nación colombiana, con el objetivo de reconocer la diversidad de las etnias y culturas que habitan el territorio nacional.

A nivel laboral, la fecha también está contemplada dentro de los días de descanso remunerado establecidos por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. Esta norma dispone que determinados festivos se trasladen al lunes cuando no coinciden con ese día.

En 2026, el 12 de octubre cae directamente lunes, por lo que no es necesario realizar ningún traslado. El Banco de la República también registra esa fecha como feriado bancario nacional.

El Gobierno decretó feriado para el próximo lunes: cierran escuelas y no habrá clases por 24 horas. ChatGPT - creada con IA

¿Quiénes tienen derecho al descanso remunerado del 12 de octubre?

La legislación colombiana establece que los trabajadores del sector público y privado tienen derecho al descanso remunerado durante los días festivos reconocidos por la ley. El 12 de octubre aparece expresamente dentro de ese listado.

Esto significa que la jornada aplica a los trabajadores cobijados por las normas laborales correspondientes, aunque existen actividades que, por su naturaleza, deben continuar funcionando durante los días festivos.

Entre ellas pueden encontrarse servicios esenciales y sectores como salud, seguridad, transporte, hotelería, restaurantes, vigilancia y algunas actividades comerciales.

¿El lunes 12 de octubre será puente festivo en Colombia?

Sí. Como el 12 de octubre de 2026 cae lunes, los colombianos tendrán un fin de semana largo de tres días: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

La fecha representa una nueva oportunidad para realizar viajes cortos, visitar familiares o aprovechar destinos turísticos durante el puente festivo.

¿Cuáles son los próximos festivos de Colombia después del 12 de octubre?

Después del festivo del lunes 12 de octubre, todavía quedarán varias jornadas de descanso en el calendario nacional de festivos de Colombia 2026: