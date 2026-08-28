La Ley 2381 contempla una reducción de semanas de cotización para las madres que cumplan las condiciones establecidas.

Las mujeres que hayan alcanzado la edad requerida para pensionarse y todavía no cuenten con todas las semanas exigidas tienen una alternativa contemplada en la Ley 2381 de 2024: pueden disminuir 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta un máximo de tres. El mecanismo busca reconocer el trabajo de cuidado no remunerado y facilitar el acceso a la pensión de vejez cuando no se alcanza el requisito de semanas.

La normativa también establece una reducción progresiva del número de semanas necesarias para las mujeres, que pasó a 1.250 en 2026 y continuará disminuyendo 25 semanas por año hasta llegar a 1.000 en 2036.

¿Cómo funciona la reducción de 50 semanas por cada hijo?

El beneficio está dirigido a las mujeres que ya cumplieron la edad mínima para acceder a la pensión de vejez, pero todavía no reúnen las semanas requeridas. Por cada hijo nacido vivo o adoptado se pueden descontar 50 semanas, con un límite de tres hijos.

Esto significa que una mujer podría reducir hasta 150 semanas del requisito correspondiente. Sin embargo, el beneficio no implica que todas las madres puedan jubilarse automáticamente con 150 semanas menos: existen condiciones que deben cumplirse para que el mecanismo sea reconocido.

Las mujeres cuentan con nuevas alternativas para facilitar el acceso a la pensión de vejez bajo la reforma pensional. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Uno de los puntos centrales es que primero debe agotarse el sistema de equivalencias, mediante el cual determinados recursos de ahorro pueden convertirse en semanas para completar el requisito pensional.

¿Cuál es el requisito para acceder al beneficio?

La reducción se aplica cuando la afiliada no cuenta con las semanas necesarias para pensionarse, una vez utilizados los mecanismos de equivalencia que correspondan. Además, la norma establece que el descuento por hijos puede llevar el requisito hasta un mínimo de 850 semanas, siempre que no se superen los tres hijos contemplados.

La información de la historia laboral también resulta fundamental. Los datos de los hijos deben estar debidamente acreditados para que puedan ser tenidos en cuenta dentro del trámite de reconocimiento de la pensión.

Por eso, antes de iniciar la solicitud, es importante revisar que las semanas cotizadas aparezcan correctamente registradas y que la información relacionada con los hijos esté actualizada ante la administradora correspondiente.

¿Cuántas semanas necesitan las mujeres para pensionarse en 2026?

Además del beneficio para madres, la Ley 2381 contempla una disminución progresiva del requisito general de semanas para las mujeres afiliadas al régimen correspondiente.

El cronograma establece:

2026: 1.250 semanas

2027: 1.225 semanas

2028: 1.200 semanas

2029: 1.175 semanas

2030: 1.150 semanas

2031: 1.125 semanas

2032: 1.100 semanas

2033: 1.075 semanas

2034: 1.050 semanas

2035: 1.025 semanas

2036: 1.000 semanas

La edad mínima general continúa siendo de 57 años para las mujeres. La reducción de semanas por hijos funciona como un beneficio adicional para quienes alcanzan esa edad y no logran completar el número exigido.

¿Qué otros beneficios contempla la reforma para las mujeres?

Según compartió Colpensiones, la reforma pensional también incorporó otros mecanismos dirigidos a mujeres que llegan a la edad de retiro sin cumplir las condiciones tradicionales para una pensión.

Entre ellos se encuentra la posibilidad de acceder a una Prestación Anticipada de Vejez en determinadas circunstancias. Este mecanismo permite recibir un ingreso mensual antes de completar todas las semanas requeridas, aunque de la prestación se descuenta el valor correspondiente a las cotizaciones que todavía hacen falta.

La Ley 2381 contempla una reducción de semanas de cotización para las madres que cumplan las condiciones establecidas. Magnific

También existe la Renta Vitalicia para mujeres que no alcanzan las condiciones para una pensión de vejez y que cumplen los requisitos establecidos por el sistema. En determinados casos, el Estado reconoce un subsidio sobre las cotizaciones realizadas.

La reforma, además, contempla reglas especiales para mujeres que realizan actividades independientes o tienen ingresos inferiores a un salario mínimo, permitiéndoles efectuar aportes a pensión bajo las condiciones establecidas por la normativa.