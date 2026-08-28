El Ministerio de Vivienda respondió ante el Senado de la República por el viaje del ministro Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta, realizado pocos días después del terremoto del 10 de agosto que afectó distintas zonas de Colombia. El desplazamiento generó cuestionamientos debido a que se produjo mientras el Gobierno atendía las consecuencias de la emergencia.

Según el documento enviado a la Comisión Séptima del Senado, Beltrán permaneció en Santa Marta desde el sábado 15 de agosto a las 11:00 hasta el lunes 17 de agosto a las 4:00 p. m. Durante ese período, el Ministerio sostuvo que el funcionario continuó en servicio y con disponibilidad para cumplir sus responsabilidades.

La cartera también explicó que el ministro participó de manera virtual en una reunión de una hora durante el lunes festivo, en la que se analizaron asuntos vinculados con la atención y posterior reconstrucción de las zonas afectadas. El viaje tuvo un costo asociado de más de $14 millones para el personal del esquema de seguridad que acompañó al funcionario.

El ministro Jaime Andrés Beltrán permaneció en Santa Marta entre el 15 y el 17 de agosto, pocos días después del terremoto que afectó al país. Fuente: EFE ERNESTO GUZMAN JR

Qué explicó Minvivienda sobre la presencia del ministro durante el viaje

Ante los cuestionamientos por la ausencia física del ministro en Bogotá durante la emergencia, el Ministerio aseguró que el viaje no implicó un incumplimiento de sus funciones. En la respuesta enviada al Congreso afirmó que “no se presentó alguna ausencia en el ejercicio de las funciones por parte del Ministro de Vivienda”, por lo que, según la cartera, no era necesario solicitar una autorización para el desplazamiento.

El documento también señala que el presidente de la República fue informado sobre el viaje, aunque el Ministerio aclaró que “no existe copia oficial de dicha comunicación”. Además, sostuvo que Beltrán permaneció “en servicio activo, en ejercicio de sus funciones y con plena disponibilidad” y que no existía una actividad pendiente que requiriera su presencia en Bogotá durante esos días.

La reunión virtual que tuvo durante el puente festivo y cuánto costó el viaje

Minvivienda indicó que el lunes 17 de agosto, entre la 1:30 p. m. y las 2:30 p. m., Beltrán participó en una reunión virtual con los viceministros. El encuentro tuvo como objetivo evaluar las actividades realizadas durante la semana anterior y preparar una mesa técnica prevista para el día siguiente. Entre los temas tratados estuvieron las capacidades disponibles para la reconstrucción, las fuentes de financiación y la participación de los sectores bancario, asegurador y constructor.

De acuerdo con los registros de la plataforma Ulises, utilizada para gestionar las comisiones, el costo del desplazamiento y estadía del personal del esquema de seguridad fue de $14.397.280. El Ministerio señaló además que esa fue la única reunión de trabajo en la que participó el ministro durante el puente festivo en el que permaneció en Santa Marta.