Estados Unidos le va a quitar el pasaporte a todos los colombianos que lleguen con esta versión del documento. (Imagen creada con Inteligencia Artificial)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos tienen la capacidad legal de retirar o invalidar pasaportes extranjeros, incluidos los de ciudadanos colombianos, cuando detectan que el documento presenta una modalidad no permitida, como daños visibles o señales de modificación. En esos casos, el pasaporte deja de ser reconocido como identificación válida para cruzar fronteras.

En medio del aumento de viajes durante la temporada alta, muchos colombianos buscan claridad sobre qué condiciones de su pasaporte podrían generar un rechazo al llegar a EE. UU., así como las acciones recomendadas cuando el documento exhibe rasgaduras, manchas o dobleces.

Estados Unidos puede invalidar pasaportes colombianos cuando presentan alteraciones

El Departamento de Estado de EE. UU. establece que un pasaporte deja de ser aceptado para viajar cuando muestra afectaciones que comprometen su autenticidad o impiden su lectura. Las autoridades migratorias pueden rechazar el documento si identifican fallas estructurales o intervenciones no autorizadas.

Situaciones que pueden volver inválido un pasaporte:

Exposición a líquidos o humedad que distorsione la información.

Rupturas profundas en la libreta o en la página donde figuran los datos del titular. en la libreta o en la página donde figuran los datos del titular.

Trazos, sellos o anotaciones ajenas a los organismos oficiales.

Ausencia de páginas , especialmente aquellas destinadas a visas o sellos migratorios.

Perforaciones o cortes que afecten la integridad del documento.

Estados Unidos rechaza pasaportes dañados. (Fuente: archivo)

En determinadas situaciones, un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez y, por lo tanto, exigir que el viajero obtenga un documento nuevo antes de permitirle continuar su ruta.

Condiciones que NO se consideran daño y no deberían impedir el viaje

Las autoridades de Estados Unidos puntualizan que ciertos signos de uso cotidiano no invalidan el pasaporte ni requieren su reemplazo inmediato. Entre ellos se encuentran:

Marcas leves de doblez producto de guardarlo en bolsillos o fundas.

Apertura natural de las páginas tras un manejo frecuente.

En resumen, un pasaporte que muestra desgaste normal pero conserva su estructura intacta y sin intervenciones ajenas sigue siendo perfectamente válido para viajar.

Si su pasaporte está dañado, qué debe que hacer

La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. Si el pasaporte está dañado, hay que solicitar uno nuevo presentando:

El pasaporte deteriorado .

Una declaración firmada explicando el daño.

El formulario DS‑11 con foto, documentos de respaldo y pago de tarifas.

Para evitar contratiempos en el aeropuerto o en migración, lo más seguro es revisar el estado del pasaporte con anticipación y renovarlo si tiene daños visibles que puedan generar dudas sobre su validez.