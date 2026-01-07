Por Ley de Sucesiones, los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento.

La información sobre herederos indignos y exclusión de la herencia en Colombia es correcta en términos generales, pero requiere algunas precisiones jurídicas para ajustarse estrictamente a lo que establece el Código Civil colombiano y evitar interpretaciones extensivas que puedan generar confusión.

En la práctica, muchas notas informativas simplifican el alcance de la ley o mezclan figuras jurídicas distintas, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas sobre quiénes quedan realmente excluidos de una sucesión.

La indignidad para suceder sí existe en Colombia

El Código Civil colombiano regula expresamente la figura de la indignidad sucesoral, mediante la cual una persona puede ser excluida del derecho a heredar aunque esté mencionada en un testamento o sea heredero legal. Esta exclusión tiene como finalidad proteger al causante frente a conductas graves cometidas en su contra.

La ley de sucesores marca que ciertos herderos pueden ser "indignos".

Se trata de una sanción de carácter civil que busca preservar principios básicos de justicia, evitando que una persona que actuó de forma reprochable pueda beneficiarse del patrimonio de quien resultó afectado por esas conductas.

Las causales están taxativamente definidas por la ley

Las causales de indignidad se encuentran principalmente en el artículo 1025 del Código Civil. La ley enumera de manera específica los supuestos que habilitan la exclusión del heredero, entre ellos:

Haber cometido o participado en el homicidio del causante o en delitos graves contra su vida.

Haber atentado gravemente contra la honra, integridad o bienes del causante o de sus familiares cercanos.

Haber obtenido o modificado el testamento mediante fuerza, dolo o fraude , o haber impedido que el causante testara libremente.

Haber ocultado, sustraído o alterado el testamento de manera dolosa.

Haber abandonado o negado auxilio al causante cuando existía un deber legal de cuidado o alimentos.

Algunas situaciones que suelen mencionarse en notas informativas —como la denuncia falsa o la omisión de informar una muerte— no aparecen de forma literal en el Código Civil. Sin embargo, pueden vincularse a las causales legales cuando se prueban como conductas dolosas que afectaron directamente al causante y encajan dentro de los supuestos previstos por la ley.

La indignidad no se aplica de manera automática

La sola existencia de una conducta reprochable no excluye automáticamente al heredero. Para que la indignidad produzca efectos jurídicos, debe ser declarada judicialmente dentro del proceso sucesorio correspondiente.

La demanda debe ser presentada por un heredero u otro interesado legítimo, y será el juez quien evalúe las pruebas aportadas antes de decidir si efectivamente se configura alguna de las causales legales previstas en el Código Civil.

Diferencia entre indignidad e invalidez del testamento

Es importante distinguir dos figuras jurídicas distintas que suelen confundirse en la práctica:

Indignidad del heredero : afecta a la persona llamada a heredar y la excluye del reparto, aun cuando el testamento sea válido.

Invalidez del testamento: afecta al acto jurídico y puede dejar sin efecto las disposiciones testamentarias.

Un testamento puede ser declarado inválido, entre otros motivos, cuando viola una prohibición legal, presenta defectos de forma exigidos por la ley o fue otorgado por una persona sin capacidad mental al momento de testar, debidamente probado. También puede anularse si se demuestra que fue realizado con error, dolo o violencia.

El sentido jurídico de la voluntad del testador

En Colombia, la voluntad del testador no es absoluta. La ley impone límites claros cuando se configuran conductas graves previstas en el Código Civil, tanto respecto de las personas llamadas a heredar como del propio acto testamentario.

No obstante, tanto la indignidad del heredero como la invalidez del testamento requieren siempre una declaración judicial, basada en pruebas y dentro de un proceso sucesorio formal. Este marco legal busca garantizar un equilibrio entre el respeto a la voluntad del causante y la protección de principios básicos de justicia y legalidad.