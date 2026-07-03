Colombia estrena el túnel más extenso de toda América Latina | Inversión récord y 3 horas menos en los viajes (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

El Gobierno calienta motores y acelera la construcción de la doble calzada más estratégica: 77 kilómetros, 32 puentes y conexión directa con el puerto en una hora

Colombia se encuentra en la inminente realización de un avance significativo en su infraestructura mediante la próxima inauguración del Túnel del Toyo, oficialmente denominado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, una obra de gran envergadura que se convertirá en el túnel vehicular más extenso de América Latina.

Este proyecto está a cargo del Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín y cuenta con una inversión que supera los 2 billones de pesos colombianos. Se anticipa que el túnel sea inaugurado entre finales de 2026 y comienzos de 2027, conforme al plan establecido por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Con una extensión que excede los 35 kilómetros en su totalidad, esta construcción disminuirá el tiempo de viaje de siete a cuatro horas entre Medellín y el Urabá antioqueño, estableciendo un nuevo corredor estratégico hacia el mar Caribe.

Así será el Túnel del Toyo en Antioquia

El complejo vial del Túnel del Toyo abarca dos tubos principales de 9,73 y 9,4 kilómetros, 32 viaductos, 20 túneles cortos y tres intercambios viales, sumando una longitud total de 39,5 kilómetros. Esta infraestructura, que cruza parte de la cordillera Occidental, facilitará un tránsito más seguro, rápido y eficiente entre las subregiones de Antioquia.

A lo largo de su construcción, se han utilizado tecnologías avanzadas en ventilación, drenaje, control de gases y monitoreo ambiental. Asimismo, se han adoptado protocolos ambientales estrictos para salvaguardar la flora y fauna de la región, adhiriéndose a los estándares internacionales en sostenibilidad vial.

Colombia se prepara para la inauguración del Túnel del Toyo, el más largo de América Latina. (Fuente: Web Túnel del Toyo)

Estas son las ciudades que unirá el Túnel del Toyo

El Túnel del Toyo representa un elemento fundamental del corredor vial Medellín–Santa Fe de Antioquia–Cañasgordas–Necoclí. Este corredor establecerá una conexión entre el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño, facilitando el acceso a los puertos de Turbo y Necoclí.

La implementación de este proyecto potenciará el transporte de mercancías, incrementará la competitividad regional y fortalecerá la logística entre el interior del país y el mar Caribe.

Asimismo, se prevé que estos desarrollos brinden beneficios directos a las comunidades de Santa Fe de Antioquia, Dabeiba, Cañasgordas y Giraldo, al reducir los costos operativos para las empresas de transporte y fomentar nuevas oportunidades en el ámbito turístico.

Túnel del Toyo: cuánto tarda el viaje entre Medellín y Urabá

La obra, además de mejorar la conectividad terrestre, representa un impulso decisivo para el corredor interoceánico que integrará el mar Caribe y el mar Pacífico mediante las nuevas autopistas de cuarta generación (4G).

En conjunto, estas vías incluirán más de 75 túneles y decenas de puentes, haciendo de Antioquia un punto neurálgico del desarrollo vial colombiano.

Con la apertura total del Túnel del Toyo, los viajeros pasarán de invertir siete horas en la ruta entre Medellín y el Urabá a solo cuatro horas, un cambio que dinamizará el comercio y el turismo de toda la región.