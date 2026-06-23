La reconstrucción integral del Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasil es uno de los proyectos deportivos más icónicos del continente. Esta obra transformó completamente el antiguo recinto de Brasilia y fue llevada a cabo en el año 2014. Su capacidad de más de 70.000 espectadores lo coloca entre los estadios más imponentes de América Latina.

Aunque la obra se realizó con motivo del Mundial 2014, su escala y su diseño continúan destacándose en el ámbito de la infraestructura deportiva regional. La completa renovación del estadio lo ha consolidado como un referente arquitectónico y funcional, apto para acoger eventos de gran envergadura.

Su diseño monumental se basa en una estructura circular con una amplia cubierta, posicionándolo al nivel de los estadios de importantes potencias, tanto por su magnitud como por su notable presencia visual.

Así se construyó el Estadio Nacional de Brasil

La reconstrucción del Estadio Nacional Mané Garrincha implicó la renovación total de la estructura original, permitiendo la creación de un recinto de dimensiones ampliadas y características contemporáneas. El ambicioso proyecto comprendió una fachada innovadora, una cubierta de magnitudes significativas y un interior reconfigurado que optimiza la experiencia del público.

La obra integró criterios fundamentales de eficiencia y ventilación, utilizando materiales específicamente diseñados para estadios de alta afluencia. Estas incorporaciones han consolidado al recinto como uno de los más vanguardistas del país, además de transformarlo en un símbolo urbano representativo de Brasilia.

Asimismo, el estadio adquirió versatilidad, posibilitando su uso para diversos eventos de carácter deportivo, cultural y musical que atraen a un amplio público.

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Por qué ya lo comparan con los estadios de las grandes potencias

Su infraestructura continúa siendo competitiva y apropiada para eventos de gran envergadura, a pesar de que su reconstrucción no es reciente. Su diseño en forma de cuenco y su presencia imponente lo posicionan entre los estadios de referencia mundial, como Wembley en Londres y el Stade de France en París.

El estadio posee una capacidad para más de 70.000 personas, lo que contribuye a su reconocimiento. Su ubicación en la capital y su amplia escala lo consolidan como una de las edificaciones deportivas más significativas de Brasil, habiendo sido sede de competencias de alto nivel y espectáculos de gran convocatoria.

Características esenciales del estadio