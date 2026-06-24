Colombia buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal frente a una de las selecciones más fuertes del torneo.

Colombia afrontará este fin de semana su último compromiso de la fase de grupos del Mundial de 2026, cuando se mida frente a Portugal en un encuentro que definirá las posiciones finales del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ya aseguró su presencia en la siguiente ronda tras sumar dos victorias consecutivas en sus primeras presentaciones.

La clasificación quedó sellada luego del triunfo por la mínima diferencia frente a República Democrática del Congo, resultado que se sumó al debut exitoso ante Uzbekistán. Con seis puntos en dos partidos, la selección nacional llega al cierre de la primera fase dependiendo de sí misma para terminar como líder de su grupo.

Cuándo y a qué hora juegan Colombia y Portugal

El compromiso entre colombianos y portugueses se disputará el sábado 27 de junio de 2026. El encuentro está programado para las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Como sucede en la última jornada de la fase de grupos, los dos partidos del Grupo K se jugarán de manera simultánea. Al mismo tiempo que Colombia enfrente a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo también estarán definiendo sus posiciones en la zona.

Colombia buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal frente a una de las selecciones más fuertes del torneo. Alex Cruz

La expectativa es alta por tratarse de uno de los duelos más atractivos de esta etapa del campeonato, con dos selecciones que llegan con posibilidades de finalizar en la primera posición.

Así llegan Colombia y Portugal al partido

La Tricolor arriba a este compromiso después de conseguir puntaje perfecto en sus dos primeras presentaciones. Primero venció a Uzbekistán por 3-1 y posteriormente superó a República Democrática del Congo por 1-0.

Estos resultados le permitieron asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente fase. Incluso, Colombia sabe que un empate le alcanzará para quedarse con el liderato del grupo .

Portugal, por su parte, comenzó el torneo con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo. Sin embargo, en la segunda jornada mostró todo su potencial al imponerse con autoridad por 5-0 ante Uzbekistán.

El conjunto europeo, liderado por Cristiano Ronaldo, necesita sumar un resultado positivo para aspirar al primer lugar de la zona y evitar complicaciones en los cruces de eliminación directa.

El estadio que albergará uno de los grandes partidos de la fase de grupos

El encuentro tendrá como escenario el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los recintos seleccionados para albergar partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

El estadio cuenta con capacidad para más de 65.000 espectadores y ha sido sede de numerosos eventos deportivos internacionales. Se espera una importante presencia de aficionados colombianos y portugueses en las tribunas.

Además de su relevancia dentro del torneo, el escenario se ha consolidado como uno de los principales centros deportivos de Florida y será protagonista de varios compromisos destacados durante el Mundial.

Dónde ver en vivo Colombia vs. Portugal

Los aficionados podrán seguir el partido a través de diferentes señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Entre las opciones disponibles figuran DirecTV, Disney+, Caracol Televisión y RCN Televisión. Asimismo, distintas emisoras deportivas ofrecerán la narración radial del compromiso.

También habrá cobertura minuto a minuto en portales especializados y plataformas digitales, permitiendo a los seguidores mantenerse informados sobre cada incidencia del encuentro.