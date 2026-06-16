Inauguran la obra el siglo: el estadio más grande del mundo mide lo mismo que 13 canchas de fútbol.

Con una inversión multimillonaria y capacidad para miles de asistentes, el estadio busca posicionar al país en el circuito de las grandes giras y espectáculos globales.

Ya es oficial | Ciudad renovará e invertirá más de $20.000 millones en el “Central Park latino”: la emblemática plaza cierra hasta este día

La industria del entretenimiento en Colombia acaba de recibir una de las noticias más importantes de los últimos años. Davivienda y BeatHub Entertainment presentaron oficialmente DAVIarena, un recinto de última generación construido en Medellín que abrirá sus puertas el próximo 14 de noviembre y que aspira a convertirse en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica para conciertos, eventos deportivos, convenciones y experiencias inmersivas.

El complejo, que demandó una inversión privada de $320.000 millones, cuenta con una infraestructura sin precedentes en el país. Su tamaño impresiona: suma 55.000 metros cuadrados de construcción, una superficie comparable a cerca de 13 canchas de fútbol profesional, además de 10.000 metros cuadrados de espacio público para complementar la experiencia de los visitantes.

¿Qué es DAVIarena y por qué se considera una de las obras más importantes de Colombia?

DAVIarena es un nuevo centro de entretenimiento multipropósito ubicado en Medellín, diseñado para albergar eventos de gran formato bajo estándares internacionales. La apuesta busca convertir a la capital antioqueña en una parada obligatoria para artistas, productores y organizadores de espectáculos de talla mundial.

El recinto fue concebido para recibir hasta 17.200 personas en un mismo evento y proyecta realizar más de 75 actividades cada año. Entre ellas se encuentran conciertos, competencias deportivas, ferias empresariales, convenciones y espectáculos tecnológicos.

Su llegada representa un salto importante para la infraestructura de entretenimiento del país, ya que permitirá recibir producciones que antes encontraban limitaciones logísticas o técnicas para realizarse en Colombia.

Inauguran la obra el siglo: el estadio más grande del mundo mide lo mismo que 13 canchas de fútbol. Imagen creada por El Cronista Colombia

¿Cuánto mide DAVIarena y por qué lo comparan con 13 canchas de fútbol?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su dimensión. DAVIarena cuenta con una construcción de 55.000 metros cuadrados, una cifra que lo ubica entre los complejos de entretenimiento más grandes de la región.

Para dimensionar su magnitud, esta superficie equivale aproximadamente a 13 canchas de fútbol profesional. El espacio fue diseñado para ofrecer amplias zonas de circulación, áreas VIP, servicios para espectadores y una infraestructura capaz de responder a eventos de gran complejidad técnica.

Además de la arena principal, el proyecto incorpora espacios públicos y áreas complementarias que permitirán una experiencia integral para asistentes, artistas y organizadores.

¿Quién diseñó DAVIarena y qué tecnología tendrá el recinto?

La arquitectura estuvo a cargo de la reconocida firma británica HOK, responsable de algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo.

El diseño incorpora elementos inspirados en la cultura antioqueña y especialmente en la tradición silletera, una de las expresiones más representativas de Medellín y Antioquia.

En materia tecnológica, el recinto contará con una parrilla técnica con capacidad para soportar hasta 140 toneladas de equipos y estructuras, permitiendo montajes de gran escala para conciertos internacionales y producciones de alto nivel.

También integrará sistemas bioclimáticos, ventanería termoacústica y tecnología de eficiencia energética orientada a reducir el consumo de recursos sin afectar la experiencia del público.

¿Qué beneficios tendrán las personas que asistan a DAVIarena?

El nuevo escenario fue pensado para ofrecer diferentes tipos de experiencias según las necesidades de cada visitante.

Entre sus espacios destacados se encuentran 23 suites privadas para grupos, una suite principal con capacidad para 60 personas y 20 boxes exclusivos destinados a eventos corporativos o grupos reducidos.

Asimismo, contará con 54 espacios especialmente adecuados para personas con movilidad reducida, fortaleciendo la accesibilidad dentro del recinto.

La infraestructura también incluye una torre de parqueaderos con más de 500 cupos destinados principalmente a usuarios de suites y zonas exclusivas.

¿Quién inaugurará DAVIarena en Medellín?

La apertura oficial estará a cargo del cantante antioqueño Juanes, quien protagonizará el concierto inaugural programado para el 14 de noviembre.

La elección del artista no es casual. Además de ser uno de los músicos colombianos más reconocidos internacionalmente, representa el vínculo entre Medellín y la industria musical global que DAVIarena busca fortalecer.

La inauguración marcará el inicio de operaciones de un recinto que ya confirmó una agenda inicial de espectáculos para los meses siguientes.