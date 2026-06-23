Colombia buscará una nueva victoria en el Mundial 2026 para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Colombia afrontará este martes un compromiso clave en el Grupo K del Mundial 2026 cuando se mida ante República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, por la segunda fecha de la fase de grupos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con confianza tras imponerse a Uzbekistán en su debut y buscará una nueva victoria que lo acerque a la clasificación.

La selección colombiana presentaría una base similar a la que utilizó en su estreno mundialista, aunque con algunas modificaciones en defensa y mediocampo para afrontar un encuentro que puede resultar determinante en la lucha por avanzar de ronda.

Horario y dónde ver en vivo el partido entre Colombia y RD Congo

El encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo se disputará este martes a las 21:00 (hora local de Colombia) en el Estadio Guadalajara. El compromiso corresponde a la segunda jornada del Grupo K y será uno de los partidos más importantes de la fecha para la Tricolor.

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las señales oficiales con derechos de transmisión del Mundial 2026 y mediante las plataformas digitales autorizadas para emitir los partidos del torneo.

Entre las alternativas disponibles aparece DAZN, servicio que ofrece cobertura de la Copa del Mundo en distintos dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, computadoras, televisores inteligentes y consolas de videojuegos compatibles.

Colombia buscará una nueva victoria en el Mundial 2026 para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda. fcfseleccioncol

Datos del partido

Partido: Colombia vs. RD Congo

Fecha: martes 23 de junio de 2026

Hora: 21:00

Estadio: Guadalajara

Competencia: Grupo K - Mundial 2026

Las probables formaciones para el duelo mundialista

Néstor Lorenzo mantendría gran parte de la estructura que le permitió debutar con victoria. Camilo Vargas seguirá bajo los tres palos, acompañado por una defensa integrada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Deiver Machado.

En la mitad de la cancha, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta serían los encargados de equilibrar el equipo, mientras que James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz aportarían generación y desequilibrio en ataque. La principal duda pasa por el centrodelantero, posición que se disputan Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.

Posible formación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Por el lado africano, el entrenador Sébastien Desabre apostaría por una estructura similar a la que logró rescatar un empate ante Portugal en la primera jornada.

Posible formación de RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy y Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa y Cedric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Colombia quiere acercarse a la clasificación

La selección cafetera inició su participación en el Mundial con una victoria por 3-1 frente a Uzbekistán, resultado que le permitió ubicarse en una posición favorable dentro del grupo. Un nuevo triunfo podría dejarla muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo.

Antes de llegar a la Copa del Mundo, Colombia había mostrado resultados dispares en sus amistosos de preparación, aunque cerró la etapa previa con victorias sobre Costa Rica y Jordania. Esa recuperación parece haber continuado en el certamen internacional.

RD Congo, por su parte, protagonizó una de las sorpresas de la primera fecha al igualar 1-1 frente a Portugal. El conjunto africano regresó a una Copa del Mundo después de décadas de ausencia y busca hacer historia avanzando de ronda.

El seleccionador Sébastien Desabre aseguró en la previa que su equipo confía en obtener un resultado positivo. Además, reconoció el favoritismo colombiano, aunque destacó la calidad de varios futbolistas congoleños que compiten en ligas de primer nivel.

Un antecedente inédito en la historia de los Mundiales

El duelo de este martes marcará el primer enfrentamiento oficial entre Colombia y República Democrática del Congo. Nunca antes ambas selecciones se habían cruzado en una competencia internacional.

La Tricolor sí cuenta con antecedentes frente a selecciones africanas. A lo largo de su historia disputó 20 partidos contra equipos de ese continente, con un balance favorable de 11 victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

En Copas del Mundo, Colombia enfrentó anteriormente a Camerún, Túnez, Costa de Marfil y Senegal. Los cafeteros lograron imponerse en tres de esos cuatro compromisos, una estadística que buscarán extender frente al conjunto congoleño.