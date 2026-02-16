En el transcurso de este lunes, 16 de febrero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en el departamento de Meta a las 10:03 horas y ha tenido una magnitud de 3.6 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a Villavicencio, con una profundidad de 513 kilómetros, latitud de 4.0739183° y una longitud de -73.55986°, según la información preliminar compartida por las entidades. El temblor más fuerte de Colombia ocurrió el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, cerca de las costas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud aproximada de 8.8 (Mw), según el informe del ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia. Ante un sismo, es crucial que la población colombiana mantenga la calma y busque refugio en un lugar seguro, como debajo de una mesa o en un rincón alejado de ventanas. Proteger la cabeza y el cuello con los brazos es fundamental, así como evitar el uso de ascensores durante el temblor. Una vez pasado el temblor, se recomienda revisar el estado de las estructuras y estar alerta a posibles réplicas. Contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y linternas puede ser esencial para enfrentar cualquier situación de crisis.