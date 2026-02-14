El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha publicado una notificación este sábado, 14 de febrero de 2026 acerca de los temblores recientes registrados en Colombia y el alcance que han tenido. Las autoridades colombianas explicaron que el epicentro de este fenómeno climático se reportó en el departamento de Santander, Piedecuesta y alcanzó una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. Además, tuvo una profundidad de 156 kilómetros, latitud de 6.8934903° y una longitud de -73.02907°. Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Piedecuesta (Santander) a 12 km, Cepitá (Santander) a 17 km y Los Santos (Santander) a 17 km. El temblor más devastador ocurrido en Colombia tuvo lugar el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, próximo a las playas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud estimada de 8.8 (Mw), de acuerdo con el reporte del organismo estatal Sismicidad Histórica de Colombia. Durante un sismo, es crucial mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro, como debajo de una mesa o en un rincón alejado de ventanas. No salgas corriendo hacia la calle, ya que esto puede ser más peligroso por la posibilidad de caídas de objetos. Protege tu cabeza y cuello con los brazos para minimizar el riesgo de lesiones. Una vez que el temblor haya cesado, verifica si hay heridos y ofrece ayuda a quienes lo necesiten. Mantente alejado de edificios dañados y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Tener un plan de emergencia familiar y un kit de suministros preparado es esencial para enfrentar cualquier eventualidad.