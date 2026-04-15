El Gobierno de Colombia definió una nueva jornada que impactará directamente en la rutina de miles de trabajadores del sector público. Aunque no se trata de un feriado tradicional, la medida genera un efecto similar en la práctica. Se trata de un día cívico que suspenderá actividades en gran parte del Estado. Esta decisión se enmarca dentro de una política ya establecida y no corresponde a una medida aislada. El tercer viernes de abril fue fijado como día especial a nivel nacional, lo que modifica la dinámica habitual de trabajo en organismos oficiales. Con la confirmación de la fecha para 2026, muchas personas comenzaron a reorganizar su agenda. El descanso adicional se suma al fin de semana y configura un nuevo período extendido para el sector estatal. El viernes 17 de abril de 2026 será considerado día cívico para las entidades del orden nacional. Esto implica que ministerios, departamentos administrativos y otras dependencias del Ejecutivo no prestarán atención al público durante esa jornada. La medida está respaldada por el Decreto 500 de 2024, que estableció esta fecha como el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza. En términos administrativos, se trata de un día no hábil, por lo que trámites y procesos quedarán en pausa hasta el siguiente día laboral. En la práctica, esto significa que miles de empleados públicos tendrán un descanso adicional (conocido de igual forma en la jerga popular como feriado). Sin embargo, los servicios esenciales seguirán funcionando con normalidad, como salud, seguridad, transporte y atención de emergencias. A diferencia de un feriado oficial, el 17 de abril no aplica de manera obligatoria para todos los sectores. El sector privado no está obligado a suspender actividades, aunque algunas empresas podrían adherirse voluntariamente. Además, alcaldías y gobernaciones tienen la facultad de decidir si implementan o no la medida en sus territorios. Esto genera un escenario en el que el descanso será principalmente para el sector público, mientras que la actividad económica continuará en gran parte del país. La jornada también tendrá impacto en el calendario tributario. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que los vencimientos que coincidan con esa fecha se trasladarán al siguiente día hábil, es decir, al lunes 20 de abril de 2026. Entre los trámites que podrían verse afectados se encuentran: Este ajuste busca evitar inconvenientes para contribuyentes, aunque también implica la necesidad de revisar con atención los nuevos plazos establecidos.