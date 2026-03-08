El hallazgo de grandes reservas de minerales suele modificar el equilibrio económico global. En 2024, autoridades geológicas de China informaron el descubrimiento de un enorme depósito aurífero que despertó interés en la industria minera y en los mercados internacionales. El yacimiento fue identificado en la provincia de Hunan, en el centro del país, donde los estudios detectaron múltiples vetas de oro a gran profundidad. Según datos difundidos por la agencia estatal Xinhua, las estimaciones preliminares indican que se trata de uno de los depósitos más grandes encontrados en la región en los últimos años. El descubrimiento volvió a poner en discusión el peso de China dentro del mercado global de minerales estratégicos. Con grandes reservas y una fuerte capacidad de extracción, el país asiático ya ocupa un lugar central en la producción mundial de oro. La Oficina Geológica de la provincia de Hunan informó en noviembre de 2024 que geólogos detectaron más de 40 vetas de oro en el yacimiento aurífero de Wangu, ubicado en el condado de Pingjiang. Los estudios iniciales identificaron alrededor de 300 toneladas de oro a una profundidad cercana a los 2.000 metros, de acuerdo con los datos oficiales publicados por las autoridades provinciales. Las investigaciones posteriores sugieren que el depósito podría ser todavía mayor. Las proyecciones indican que, a unos 3.000 metros de profundidad, las reservas totales podrían superar las 1.000 toneladas de oro. De acuerdo con las estimaciones citadas por Xinhua, el valor potencial del yacimiento se ubica cerca de 600.000 millones de yuanes, una cifra equivalente a unos 83.000 millones de dólares según el tipo de cambio aproximado utilizado en el informe. El análisis de los núcleos de perforación reveló también concentraciones elevadas del metal. Técnicos del Instituto de Monitoreo y Estudios de Desastres Geológicos de Hunan señalaron que algunas muestras mostraban oro visible dentro de la roca. Para localizar el depósito se utilizaron nuevas herramientas de exploración minera, entre ellas modelado geológico tridimensional, que permite reconstruir la estructura subterránea y estimar con mayor precisión la ubicación de las vetas. Según explicó el subdirector de la oficina geológica provincial, Liu Yongjun, las perforaciones realizadas en áreas cercanas al sitio principal también hallaron indicios de oro, lo que sugiere que el área mineralizada podría extenderse más allá del núcleo del yacimiento. Los investigadores también informaron que el mineral analizado a una profundidad cercana a los 2.000 metros llegó a contener hasta 138 gramos de oro por tonelada de roca, un nivel considerado alto dentro de la minería aurífera. Según la información difundida por autoridades geológicas chinas y reportada por la agencia Xinhua, estas son algunas de las cifras más relevantes del descubrimiento: Las autoridades geológicas indicaron que las exploraciones continúan en la zona para determinar con mayor precisión el tamaño del depósito y evaluar su potencial de explotación a largo plazo.