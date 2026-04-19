El Gobierno de Estados Unidos ha dado luz verde a una iniciativa relacionada con la edificación de una nueva base naval en América Latina, un proyecto que requerirá una inversión que supera los 1.000 millones de dólares, según lo reportado por CNN a partir de documentos oficiales. Este avance consolidaría a Perú como un socio estratégico dentro de los planes de Washington en Sudamérica, en un contexto caracterizado por la modernización de puertos y el incremento del comercio marítimo regional. De acuerdo con el medio, esta decisión es parte de una estrategia de cooperación en defensa y logística marítima, que tendrá un impacto directo en la infraestructura portuaria y en la proyección operativa sobre el océano Pacífico. Recientemente se ha aprobado un proyecto que incluye la construcción de una base naval en el Callao, una de las áreas portuarias más significativas del país. Esta iniciativa fue autorizada tras la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se subrayó la importancia estratégica del acuerdo. De acuerdo con la información divulgada, la inversión total alcanzará los US$1.500 millones, con el propósito de desarrollar nueva infraestructura naval que fortalezca las capacidades operativas del país. El plan contempla la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar aproximadamente 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao. Desde Washington se ha precisado que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el objetivo primordial es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. Uno de los aspectos destacados es que parte del equipamiento estadounidense estará situado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra fundamental para el comercio regional que se encuentra en plena expansión. Adicionalmente, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a países socios con una ubicación estratégica sobre el Pacífico. Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras. La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones.