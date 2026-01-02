China planea asediar a uno de los países más poderosos y no es Estados Unidos (Fuente: archivo).

La relación bilateral entre China y Rusia, que se presenta como una alianza robusta, comienza a generar dudas en los círculos geopolíticos. En un contexto donde los conflictos se intensifican, la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial se vuelve más tangible.

Detrás de la aparente cooperación, emergen teorías que podrían alterar la percepción de esta sociedad estratégica.

Expertos sugieren que Pekín no solo busca consolidar su influencia, sino que podría estar considerando una ofensiva directa contra Moscú. Tal eventualidad no solo contradice la narrativa oficial, sino que también provocaría una reconfiguración completa del orden mundial.

China y la posible invasión en el Ártico: ¿una nueva guerra mundial?

La región del Ártico ha emergido como un foco de intensa competencia geopolítica, motivada por el deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas que brindan ventajas comerciales y un considerable valor estratégico.

En la actualidad, Rusia ejerce control sobre la Ruta del Mar del Norte, un corredor que reduce de manera significativa el tiempo de tránsito entre Asia y Europa y cuya influencia resulta especialmente atractiva para China, que busca fortalecer su presencia naval y comercial en la región para afianzar su posición en el comercio global.

La alianza China-Rusia: interrogantes sobre una posible ofensiva y la competencia en el Ártico.

La analista de defensa y exoficial de inteligencia de Estados Unidos, Rebekah Koffler, ha manifestado su preocupación respecto a este contexto en múltiples entrevistas.

Según Koffler, Pekín implementa una estrategia paciente: se presenta como colaborador en el desarrollo ártico mientras espera el momento adecuado para incrementar su influencia, aprovechando cualquier debilitamiento de Rusia.

China se fortalece mientras Rusia declina por la guerra en Ucrania

Irónicamente, el conflicto en Ucrania podría facilitar un cambio drástico en la relación entre China y Rusia. Este enfrentamiento habría debilitado al ejército ruso y ha sometido su economía al peso de sanciones internacionales, generando una vulnerabilidad que Pekín podría interpretar como una oportunidad estratégica.

La poderosa “alianza sin fronteras” de Rusia y China

La posibilidad de que estas dos potencias nucleares entren en conflicto directo generaría un panorama internacional sumamente volátil. Un enfrentamiento de tal magnitud podría alterar de manera impredecible el equilibrio global, incrementando la tensión y los riesgos para la estabilidad mundial.

La aparente “amistad sin límites” entre Xi Jinping y Vladimir Putin podría ser más una estrategia temporal que un vínculo auténtico. Mientras Pekín continúa ofreciendo su respaldo diplomático a Moscú, es plausible que, en la penumbra, esté elaborando planes para competir por la influencia en el Ártico y en diversas regiones estratégicas de Asia.