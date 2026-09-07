Estrenaron uno de los puentes más largos de América latina: posee un cableado de miles de metros, atraviesa el río y une a todo el continente.

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En América latina ha dado un paso significativo al llevar a cabo una de las construcciones más impresionantes en años recientes: un puente de dimensiones colosales que reconfigura la conectividad regional.

La obra, cuya estructura se aprecia desde grandes distancias, integra ingeniería moderna en su diseño, concebido para resistir las condiciones más adversas.

Con una longitud que excede los 7 kilómetros y un sistema de cableado de última generación, esta megaobra optimiza el transporte y el comercio en Paraguay, acortando los tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la conexión entre áreas que habían estado separadas durante décadas.

El megapuente que une a la región: uno de los más largos del continente

En 2024, se llevó a cabo la inauguración oficial del puente, en un evento que congregó a miles de ciudadanos y a diversas figuras gubernamentales del país.

El acontecimiento central tuvo lugar sobre el tramo atirantado de 603 metros, que se extiende sobre el río y fue presidido por el presidente Santiago Peña. En su discurso, Peña puso de relieve la importancia de esta obra y su significado para la cohesión nacional.

El mandatario enfatizó que esta infraestructura constituye un avance significativo en el desarrollo nacional y en la creación de vínculos más estrechos entre regiones que habían estado aisladas por décadas. “El Chaco simboliza nuestra identidad y nuestra lucha y hoy se convierte en el centro de las oportunidades para el Paraguay”, afirmó el presidente.

Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, destacó que la historia de este proyecto se inicia en 2013, cuando fue incluido en el Plan Maestro de Transporte y Logística del Ministerio. Centurión comentó que este puente es “una manifestación del progreso, la unión y el coraje de nuestra Nación”, resultado del esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado.

El puente cuenta con 7 kilómetros de longitud. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de Paraguay

Las construcciones más impresionantes de América latina