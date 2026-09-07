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En América latina ha dado un paso significativo al llevar a cabo una de las construcciones más impresionantes en años recientes: un puente de dimensiones colosales que reconfigura la conectividad regional.
La obra, cuya estructura se aprecia desde grandes distancias, integra ingeniería moderna en su diseño, concebido para resistir las condiciones más adversas.
Con una longitud que excede los 7 kilómetros y un sistema de cableado de última generación, esta megaobra optimiza el transporte y el comercio en Paraguay, acortando los tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la conexión entre áreas que habían estado separadas durante décadas.
El megapuente que une a la región: uno de los más largos del continente
En 2024, se llevó a cabo la inauguración oficial del puente, en un evento que congregó a miles de ciudadanos y a diversas figuras gubernamentales del país.
El acontecimiento central tuvo lugar sobre el tramo atirantado de 603 metros, que se extiende sobre el río y fue presidido por el presidente Santiago Peña. En su discurso, Peña puso de relieve la importancia de esta obra y su significado para la cohesión nacional.
El mandatario enfatizó que esta infraestructura constituye un avance significativo en el desarrollo nacional y en la creación de vínculos más estrechos entre regiones que habían estado aisladas por décadas. “El Chaco simboliza nuestra identidad y nuestra lucha y hoy se convierte en el centro de las oportunidades para el Paraguay”, afirmó el presidente.
Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, destacó que la historia de este proyecto se inicia en 2013, cuando fue incluido en el Plan Maestro de Transporte y Logística del Ministerio. Centurión comentó que este puente es “una manifestación del progreso, la unión y el coraje de nuestra Nación”, resultado del esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado.
Las construcciones más impresionantes de América latina
- Puente Héroes del Chaco (Paraguay): inaugurado en el año 2024, con una extensión de 7,4 kilómetros y un tramo atirantado que alcanza los 603 metros de longitud.
- Túnel de La Línea (Colombia): con una longitud de 8,65 kilómetros, es el más extenso de América del Sur, mejorando la conectividad entre el centro y la región occidental del país.
- Puente Chacao (Chile): actualmente en desarrollo, conectará la isla de Chiloé con el continente y se prevé que será uno de los puentes colgantes más extensos del hemisferio sur.
- Represa Kirchner-Cepernic (Argentina): proyecto hidroeléctrico en Patagonia con una capacidad de generación de miles de megavatios de energía limpia.
- Puente Salvador-Itaparica (Brasil): proyectado para tener más de 12 kilómetros de longitud, busca establecer una conexión entre la Bahía de Todos los Santos y la isla de Itaparica.
- Metro de Bogotá (Colombia): se trata de la primera línea del metro de la capital, actualmente en construcción, con más de 24 kilómetros de longitud.
- Senna Tower (Brasil): en fase de construcción en Balneário Camboriú, tiene como objetivo convertirse en el rascacielos más alto de América latina.
- Corredor Bioceánico (Brasil–Paraguay–Chile): una red vial y ferroviaria que establecerá una conexión entre el Atlántico y el Pacífico.