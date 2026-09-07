La investigación científica que reveló por qué nunca hay que tirar la cadena del inodoro con la tapa levantada.

Si sos de las personas que tira la cadena del inodoro con la tapa levantada, debería saber que lo tiene que dejar de hacer ya. Según un nuevo estudio científico, eso está mal y es perjudicial para su salud.

Un grupo de investigadores demostró lo increíblemente antihigiénico que puede ser tirar la cadena de un inodoro sin bajar la tapa.

Esta investigación fue parte de un experimento audiovisual con luz láser, lo que permitió conocer a fondo cuáles son los riesgos de salud al descargar los inodoros con la tapa elevada.

El estudio científico que demostró por qué no se tiene que tirar la cadena del inodoro con la tapa levantada

Científicos de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, revelaron por primera vez los riesgos que conlleva tirar la cadena del inodoro con la tapa levantada.

En este nuevo estudio científico usaron luces láser y cámaras de rápida exposición para ver qué pasaba con las pequeñas gotas de agua que salen disparadas hacia arriba cuando uno tira la cadena del inodoro.

Bajá la tapa del inodoro cada vez que vayas a tirar la cadena del inodoro (Fuente: Unsplash)

Los alarmantes resultados fueron publicados en la revista científica “Scientific Reports”, donde se pueden ver a las imperceptibles gotas que saltan con fuerza fuera del inodoro por el choque del agua.

“Pueden transmitir diversas enfermedades, como gripe o Covid-19”, sentenció John Crimaldi, profesor de ingeniería ambiental y autor principal de este estudio.

El experimento científico que busca cambiar este mal hábito

Con una cámara especial de alta velocidad y una luz láser con un intenso color verde, los investigadores realizaron la prueba del inodoro sin tapar para saber qué ocurre, por ejemplo, en un baño público.

La investigación permitió comprender el comportamiento de las partículas, conocidas como aerosoles. Estas son muy peligrosas, ya que son muy conocidas por:

Contener patógenos intestinales

Bacteria E.coli

Bacteria Salmonella

Desde ahora, cambiá el hábito de bajar la tapa del inodoro cada vez que tires la cadena (Fuente: Unsplash)

“Al descargar el agua, los inodoros expanden patógenos presentes en las heces”, afirmó Crimaldi. “Hemos comprobado que estos aerosoles son más enérgicos y de más rápida propagación de lo que se pensaba”, continuó.

Los alarmantes resultados que arrojó el estudio realizado por la Universidad de Colorado

Las gotas más grandes mostraron caer sobre las superficies en cuestión de segundos, pero las más chicas pueden continuar en el aire durante una gran cantidad de minutos.

Esto se debe a que las gotas alcanzan una altura de 1 metro y medio y una increíble velocidad de 2 metros por segundo.

Por la presencia en el aire de estos patógenos es que se debe bajar la tapa antes de tirar la cadena, ya que servirá de escudo protector.

Los baños públicos son de los más contaminantes que puede haber (Fuente: Unsplash)

“Esperábamos que las partículas simplemente flotaran, pero salieron como un bólido”, explicó Crimaldi.

Sin embargo, los investigadores descubrieron lo siguiente:

Las microgotas se dirigieron hacia arriba

También lo hicieron hacia la pared trasera del inodoro.

Las principales recomendaciones de la ciencia para evitar los patógenos al tirar la cadena del inodoro

Para poder combatir estas peligrosas infecciones, los expertos recomiendan: