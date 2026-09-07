El proceso se realizará por etapas y tendrá comunicación previa con los usuarios.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) puso en marcha un programa para renovar de manera progresiva los medidores de agua instalados en viviendas, establecimientos comerciales e industrias de la capital. La estrategia contempla visitas de personal autorizado para revisar los equipos existentes, determinar las condiciones de cada instalación y coordinar posteriormente el reemplazo.

El cambio no será realizado de manera indiscriminada ni sin previo aviso. Los usuarios que hagan parte de las primeras etapas serán informados antes de recibir la visita y, de acuerdo con las condiciones establecidas por la empresa, deberán asumir el valor correspondiente al nuevo medidor y a los trabajos necesarios para su instalación .

¿Por qué van a cambiar los medidores de agua en Bogotá?

La renovación responde a un proceso de actualización tecnológica de los sistemas utilizados para registrar el consumo de agua potable. Con el paso de los años, algunos medidores pueden presentar desgaste y perder precisión, lo que puede afectar la lectura del consumo registrado.

Según la información entregada por la EAAB, aproximadamente el 82,7 % de los medidores instalados en Bogotá requiere algún tipo de actualización. La empresa busca avanzar hacia equipos con tecnologías que permitan obtener mediciones más precisas y confiables.

La medida también se encuentra relacionada con las disposiciones de la Ley 142 de 1994, que contempla la posibilidad de sustituir los medidores cuando existen alternativas tecnológicas disponibles que permitan mejorar la medición del servicio.

¿Cuántos medidores de agua serán reemplazados en Bogotá?

El programa contempla inicialmente la renovación de 319.000 medidores de agua en diferentes sectores de Bogotá.

La primera fase se concentra en 11.000 equipos ubicados en Usaquén, Chapinero y Suba , localidades en las que comenzó el proceso de intervención.

El Gobierno y técnicos visitarán casa por casa y renovarán medidores de agua en toda la Ciudad: los usuarios pagarán el equipo y la instalación. ChatGPT - creada con IA

La EAAB señaló que esta implementación será progresiva. Por eso, que una vivienda se encuentre dentro de una de las localidades incluidas en la primera etapa no significa que todos los hogares recibirán una visita al mismo tiempo.

La comunicación previa será una de las claves del procedimiento. Los usuarios seleccionados serán informados antes de que se programe la intervención técnica.

¿Qué harán los técnicos cuando visiten las viviendas?

La visita no consistirá únicamente en retirar el medidor antiguo. Antes de realizar el cambio, el personal autorizado deberá revisar las condiciones en las que se encuentra instalado el equipo.

El procedimiento contempla, entre otras acciones:

Verificar el estado del medidor existente.

Revisar las condiciones de la acometida y del espacio de instalación.

Coordinar la fecha correspondiente para el reemplazo.

Informar al usuario sobre las condiciones del procedimiento y su costo.

Instalar el nuevo dispositivo.

Realizar pruebas para comprobar que funciona correctamente.

Validar la medición.

Dejar constancia de la intervención mediante el acta correspondiente.

De esta manera, la empresa pretende que el cambio se realice bajo un procedimiento organizado y con acompañamiento del personal autorizado.

¿Quién debe pagar el cambio del medidor de agua?

Uno de los puntos que más interesa a los usuarios es el costo. La EAAB establece que el medidor forma parte de la instalación domiciliaria y pertenece al usuario, por lo que el valor del equipo y de la instalación debe ser asumido por quien recibe el servicio.

El cobro no se realizará entregando dinero al técnico que llegue a la vivienda. El valor correspondiente será incorporado a la factura del servicio de acueducto.

La empresa también contempla alternativas de financiación de hasta 36 meses, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada usuario.

¿Cómo se cobrará la instalación del nuevo medidor?

El pago se efectuará mediante la factura del servicio de acueducto, por lo que los usuarios no deberán entregar dinero directamente durante la visita.

Este punto es especialmente importante para evitar posibles fraudes. La EAAB indicó que sus funcionarios no están autorizados para recibir efectivo, transferencias personales ni otros pagos directamente en el domicilio.

En caso de recibir una visita relacionada con el programa y tener dudas sobre su legitimidad, el usuario puede verificar la información mediante los canales oficiales de atención de la empresa, entre ellos la Acualínea 116, la línea 018000116007, los puntos de atención y la red CADE.