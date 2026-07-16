Las precipitaciones volverán a intensificarse en gran parte del país, con tormentas, fuertes ráfagas de viento y un ambiente inestable. (Fuente: Montaje EC)

Las condiciones de lluvias en Colombia continuarán por el ingreso y persistencia de sistemas de humedad que mantendrán tormentas y precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional, especialmente en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía, que cambiará el curso de las condiciones meteorológicas.

Las lluvias se prolongarán a lo largo de 24 horas, por lo que el IDEAM advirtió sobre un panorama de precipitaciones persistentes en varias regiones del país. Se prevé un escenario que podría afectar el desarrollo de las actividades cotidianas, principalmente durante la tarde.

Qué departamentos golpeará la tormenta

El IDEAM publicó en su pronóstico extendido del clima que durante este jueves 16 de julio continuará un comportamiento similar al registrado el día anterior, con las lluvias más intensas concentradas en el occidente y el suroriente del país.

Las precipitaciones volverán a intensificarse en gran parte del país, con tormentas, fuertes ráfagas de viento y un ambiente inestable. Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Amazonas y el sur de Putumayo se verán afectados por lluvias de mayor intensidad, mientras que en sectores de Antioquia, Santander y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también podrían presentarse tormentas de variada intensidad.

Las precipitaciones serán más fuertes durante la tarde y podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas en varios sectores. De acuerdo con el pronóstico, ciudades como Cali, Arauca, Mitú, Nuquí y Puerto Carreño registrarán chubascos tormentosos, mientras que Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y San José del Guaviare tendrán lluvias de menor intensidad.

Cómo seguirá el clima en Colombia

Durante este jueves las lluvias continuarán predominando en buena parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía. En contraste, el oriente del país podría presentar una disminución gradual en los volúmenes de precipitación respecto a jornadas anteriores.

El informe oficial del IDEAM indica que las precipitaciones persistirán durante gran parte del día, con mayor intensidad en horas de la tarde sobre el Pacífico colombiano, especialmente en el departamento del Chocó y las llanuras costeras del centro y sur de la región.