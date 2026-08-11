El Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció un paquete de medidas para asistir a las familias afectadas por el terremoto registrado en Chocó, donde más de 1.300 viviendas sufrieron daños. La respuesta oficial incluye recursos económicos y ayudas para quienes no puedan permanecer temporalmente en sus hogares.

El Ejecutivo espera completar primero la caracterización de las personas afectadas para determinar las necesidades de cada familia y definir la distribución de los recursos destinados a la emergencia.

Subsidios de arriendo para quienes no puedan volver a sus hogares

Uno de los principales anuncios está relacionado con el acceso a una vivienda temporal. El Ministerio de Vivienda pondrá en marcha subsidios de arriendo para los hogares cuyas casas hayan quedado inhabitables o requieran reparaciones antes de que puedan volver a ser ocupadas.

La ayuda, según citó Portafolio, busca brindar una solución inmediata a las familias damnificadas mientras avanzan las obras necesarias para recuperar las viviendas. La entrega de los recursos estará vinculada al proceso de identificación y evaluación de los hogares afectados por la emergencia.

El Gobierno de De la Espriella atenderá a las familias damnificadas por el terremoto en Chocó. X (@defensoresco)

Cómo será la asistencia para los damnificados en Chocó

Además del componente habitacional, el Gobierno dispuso medidas para reforzar la respuesta en las zonas afectadas. El Ministerio de Defensa deberá coordinar la participación de personal especializado, entre ellos ingenieros, rescatistas, integrantes de la Fuerza Pública y equipos caninos, con el propósito de apoyar las labores de búsqueda y atención.

La emergencia dejó, según un nuevo parte oficial, 181 personas fallecidas, más de 1300 heridos y 2000 desaparecidos. Mientras continúan las tareas de localización, las autoridades mantienen desplegados equipos para atender a la población y evaluar las condiciones de las zonas afectadas.

Atención médica y traslado de pacientes a Medellín

La respuesta también contempla medidas para los damnificados que necesitan atención sanitaria especializada. El Ministerio de Salud coordinará el traslado hacia Medellín de los pacientes que requieran procedimientos o servicios médicos que no puedan ser prestados con la capacidad disponible en Chocó.

El objetivo es garantizar la continuidad de los tratamientos para las personas heridas y evitar que las limitaciones de infraestructura o de servicios especializados en el departamento retrasen la atención de los casos de mayor complejidad.

Qué pasará después de la emergencia

Una vez superada la etapa más urgente, el Gobierno prevé realizar un encuentro regional en Chocó para establecer las principales necesidades de los municipios afectados y definir acciones de recuperación. La agenda incluiría aspectos relacionados con infraestructura, seguridad y desarrollo social.

Equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas por el terremoto en Chocó. (Foto: Unsplash).

De esta manera, la respuesta oficial no se limitaría a la asistencia inmediata para las familias damnificadas, sino que buscaría avanzar posteriormente en medidas de recuperación y en proyectos destinados a atender problemas estructurales del departamento.