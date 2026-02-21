Delcy Rodríguez, presidenta a cargo de Venezuela, recibió este viernes al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el fin de celebrar una reunión sobre “temas de interés para ambas naciones”. El ministro colombiano encabeza una delegación enviada por el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó el miércoles por teléfono y acordó celebrar “próximamente” una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro. Palma y su equipo fue recibido por la líder chavista en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas, sin que se conozca de momento los temas sobre los conversaron. La prensa de Rodríguez indicó que el objetivo del futuro encuentro con Petro es “continuar avanzando en materia económica, energética y de seguridad”. El Gobierno de Venezuela avanza en una agenda energética con Colombia, informó este sábado el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, tras la visita a Caracas del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma. “Junto a la presidenta Delcy Rodríguez, sostuvimos una reunión de trabajo con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, para profundizar la agenda energética binacional”, informó Obregón en su cuenta de Telegram, según recolectó Agencia EFE. El funcionario señaló que en el encuentro se revisaron “oportunidades concretas” para fortalecer las relaciones y avanzar en “proyectos que contribuyan a la seguridad energética regional” y promover el crecimiento de ambos países. La mandataria encargada afirmó la noche del viernes que estaba “muy complacida” de su reunión con el ministro colombiano y su equipo, quienes fueron recibidos en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas. “Analizamos nuevas oportunidades de cooperación, en beneficio de nuestros pueblos y del desarrollo regional”, indicó Rodríguez. Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero. El comercio entre Colombia y Venezuela llegó en 2025 a 1.170 millones de dólares, un crecimiento del 4,1 % frente a los 1.124 millones de dólares de 2024, reveló el jueves la Cámara de Comercio Colombo-venezolana, citando cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane). El comercio entre los dos países superó en 2008 los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones entre 2019 y 2022, ese intercambio cayó hasta los 222 millones de dólares en 2020. La recuperación comenzó en 2022, cuando el actual Gobierno colombiano reanudó las relaciones comerciales con su vecino.